كتاب " شك گرايي پيروني" منتشر شد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، تدوين كننده در مقدمه اين كتاب تصريح مي كند كه در تاريخ فلسفه شك گرايي يكي از بزرگترين موانع معرفت شناسي قلمداد مي شده است اما معروفترين نوع شك گرايي به نظر آرمسترانگ شك گرايي پيروني است.

شك گرايي پيروني هرچند شك گرايي دكارتي را رد نمي كند مويد آن نيز نيست. اين نوع شك گرايي بيشتر با تمايز ميان آنچه به تجربه ما در مي آيد و آنچه ماهيتاً موجود است شناخته مي شود و بدين جهت افرادي چون : مونتني، سكستوس، هيوم و ويتگنشتاين تحت لواي آن قرار مي گيرند.

كتاب " شك گرايي پيروني" در صدد است جنبه هاي مختلف اين گونه شك گرايي را به بررسي نشيند و در اين راه نويسندگان فراواني آرمسترانگ را مدد مي رسانند.