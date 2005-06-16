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۲۶ خرداد ۱۳۸۴، ۱۶:۰۱

كميته ملي المپيك با صدور بيانيه اي خواستار شد

حضور گسترده جامعه ورزش در انتخابات رياست جمهوري

حضور گسترده جامعه ورزش در انتخابات رياست جمهوري

كميته ملي المپيك با صدور بيانيه اي از جامعه ورزش براي حضور گسترده و پرشكوه در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري دعوت كرد .

به گزارش خبرنگار"مهر" در اين بيانيه آمده است : ملت قهرمان و شهيد پرور ايران اسلامي در روز بيست و هفتم خردادماه در يك حركت باشكوه بارديگرحماسه خواهند آفريد و برگ زرين ديگري را درتاريخ نظام ارزشمند جمهوري اسلامي ايران رقم خواهند زد.

درهمين راستا مسئولان و كاركنان كميته ملي المپيك ضمن دعوت از تمامي مردم سلحشور و انديشمند كشور و جامعه ورزش، پيشكسوتان، قهرمانان المپيك، جهاني و آسيايي و ورزشكاران و ورزش دوستان براي شركت در اين انتخابات سرنوشت ساز،خود نيزفعالانه به پاي صندوق هاي راي خواهند شتافت و بارديگر وحدت و انجسام هميشگي امت اسلامي و انقلابي را به جهانيان ثابت خواهند كرد.

کد مطلب 196103

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