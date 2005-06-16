حضور گسترده جامعه ورزش در انتخابات رياست جمهوري

به گزارش خبرنگار"مهر" در اين بيانيه آمده است : ملت قهرمان و شهيد پرور ايران اسلامي در روز بيست و هفتم خردادماه در يك حركت باشكوه بارديگرحماسه خواهند آفريد و برگ زرين ديگري را درتاريخ نظام ارزشمند جمهوري اسلامي ايران رقم خواهند زد.

درهمين راستا مسئولان و كاركنان كميته ملي المپيك ضمن دعوت از تمامي مردم سلحشور و انديشمند كشور و جامعه ورزش، پيشكسوتان، قهرمانان المپيك، جهاني و آسيايي و ورزشكاران و ورزش دوستان براي شركت در اين انتخابات سرنوشت ساز،خود نيزفعالانه به پاي صندوق هاي راي خواهند شتافت و بارديگر وحدت و انجسام هميشگي امت اسلامي و انقلابي را به جهانيان ثابت خواهند كرد.