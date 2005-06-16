رأي دادن فقط با ارائه شناسنامه ممكن است// عكس دار بودن شناسنامه الزامي نيست

به گزارش خبرگزاري "مهر"، مطابق قانون انتخابات رياست جمهوري، رأي دهندگان در خارج از كشور در صورت همراه نداشتن شناسنامه مي توانند با ارائه گذرنامه معتبر جمهوري اسلامي ايران رأي دهند.

بنابراعلام ستاد انتخابات كشور؛ به منظور فراهم نمودن زمينه مشاركت تمامي هموطنان در انتخابات، افرادي كه به تازگي وارد 16 سالگي شده وشناسنامه آنها فاقد صفحه درج مهر در انتخابات مي باشد هم مي توانند با همان شناسنامه اي كه در دست دارند، رأي دهند.

لازم به ذكر است، هموطنان مقيم خارج از كشور براي رأي دادن در صورتي كه شناسنامه خود را در اختيار نداشته باشند، مي توانند با ارائه گذرنامه معتبر رأي خود را به صندوق واريز كنند.

