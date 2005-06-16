استاندار، تهراني ها را به شركت در انتخابات فرا خواند

متن كامل بيانيه علي اكبر رحماني استاندار تهران خطاب به مردم اين استان بدين شرح است :

مردم شريف و بزرگوار استان تهران

انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري اسلامي ايران در مقاطع حساس كنوني در منظر جهاني و تحولات داخلي امري مهم، اثربخش و حياتي تلقي مي شود كه برگزاري هرچه باشكوهتر آن بمثابه برگ زريني در دفتر سراسر افتخار مردم سرافراز اين مرز و بوم باقي خواهد ماند. ملت ايران فردا با حضور در پاي صندوقهاي راي سرنوشت خود را رقم خواهند زد و از بين هفت نامزد يكي را بر خواهند گزيد.

آمادگي و شور انتخاباتي ملت بزرگ ايران براي استفاده از تعيين سرنوشت خويش ايجاب مي نمايد كه مردم شريف و بزرگوار استان مهم تهران نيز پا به پاي ساير هموطنان در اين عرصه حماسي و پرشكوه حضوري ماندگار داشته باشند و بمنظور صيانت از كيان كشور، حفظ منافع ملي و دفاع از جمهوري اسلامي ايران به اي صندوقهاي راي بيايند و نقشه كساني را كه خواهان عدم مشاركت مردم هستند خنثي نمايند.

استانداري استان تهران با تاكيد بر اين مهم كه آراي مردم يك امانت الهي است و ميزان راي مردم است، خود را موظف به پاسداري از آراي مردم بزرگوار استان مي داند و خواهان حضور گسترده و مشاركت حماسي مردم شريف استان در اين عرصه تاريخي حساس و حياتي است.

بديهي است شوراي تامين استان تهران پاسدار امنيت سراسر استان بويژه در برگزاري انتخابات قانوني، آزاد و رقابتي مي باشد.

علي اكبر رحماني

استاندار تهران