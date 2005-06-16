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۲۶ خرداد ۱۳۸۴، ۱۶:۱۴

با صدور بيانيه اي :

استاندار، تهراني ها را به شركت در انتخابات فرا خواند

علي اكبر رحماني استاندار تهران در بيانيه اي از مردم استان تهران دعوت كرد در انتخابات رياست جمهوري شركت كنند.

متن كامل بيانيه علي اكبر رحماني استاندار تهران خطاب به مردم اين استان بدين شرح است :

مردم شريف و بزرگوار استان تهران

انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري اسلامي ايران در مقاطع حساس كنوني در منظر جهاني و تحولات داخلي امري مهم، اثربخش و حياتي تلقي مي شود كه برگزاري هرچه باشكوهتر آن بمثابه برگ زريني در دفتر سراسر افتخار مردم سرافراز اين مرز و بوم باقي خواهد ماند. ملت ايران فردا با حضور در پاي صندوقهاي راي سرنوشت خود را رقم خواهند زد و از بين هفت نامزد يكي را بر خواهند گزيد.

آمادگي و شور انتخاباتي ملت بزرگ ايران براي استفاده از تعيين سرنوشت خويش ايجاب مي نمايد كه مردم شريف و بزرگوار استان مهم تهران نيز پا به پاي ساير هموطنان در اين عرصه حماسي و پرشكوه حضوري ماندگار داشته باشند و بمنظور صيانت از كيان كشور، حفظ منافع ملي و دفاع از جمهوري اسلامي ايران به اي صندوقهاي راي بيايند و نقشه كساني را كه خواهان عدم مشاركت مردم هستند خنثي نمايند.

استانداري استان تهران با تاكيد بر اين مهم كه آراي مردم يك امانت الهي است و ميزان راي مردم است، خود را موظف به پاسداري از آراي مردم بزرگوار استان مي داند و خواهان حضور گسترده و مشاركت حماسي مردم شريف استان در اين عرصه تاريخي حساس و حياتي است.

بديهي است شوراي تامين استان تهران پاسدار امنيت سراسر استان بويژه در برگزاري انتخابات قانوني، آزاد و رقابتي مي باشد.

علي اكبر رحماني

استاندار تهران

کد مطلب 196114

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