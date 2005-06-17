به گزارش خبرنگار" مهر" هفدهمين دوره رقابتهاي بين المللي تكواندو جام فجرطي روزهاي سوم و چهارم تيرماه درخانه تكواندو برگزارمي شود .
اين رقابتها قراربود به مدت سه روز انجام شود كه طبق تصميم تازه كميته برگزاري ، مسابقات در دو روز انجام خواهد شد كه دربرنامه جديد مسابقات اوزان فرد (اول :54- كيلو گرم ، سوم :63- كيلو گرم ، پنجم 72- كيلو گرم و هفتم 84- كيلو گرم ) روز شنبه چهارم تير و مبارزات اوزان زوج (دوم:58-كيلو گرم ، چهارم 68- كيلو گرم ، ششم 78- و هشتم 84+ ) روز يكشنبه پنجم تيرماه انجام خواهد شد . همچنين مراسم قرعه كشي مسابقات روزجمعه سوم تيرماه برگزارخواهد شد.
هفدهمين دوره رقابتهاي تكواندو بين المللي جام فجر
برنامه جديد مسابقات تكواندو جام فجر اعلام شد
رقابتهاي تكواندو بين المللي جام فجر به مدت 2 روز در سالن تازه تاسيس خانه تكواندو برگزار مي شود.
به گزارش خبرنگار" مهر" هفدهمين دوره رقابتهاي بين المللي تكواندو جام فجرطي روزهاي سوم و چهارم تيرماه درخانه تكواندو برگزارمي شود .
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