برنامه جديد مسابقات تكواندو جام فجر اعلام شد

به گزارش خبرنگار" مهر" هفدهمين دوره رقابتهاي بين المللي تكواندو جام فجرطي روزهاي سوم و چهارم تيرماه درخانه تكواندو برگزارمي شود .

اين رقابتها قراربود به مدت سه روز انجام شود كه طبق تصميم تازه كميته برگزاري ، مسابقات در دو روز انجام خواهد شد كه دربرنامه جديد مسابقات اوزان فرد (اول :54- كيلو گرم ، سوم :63- كيلو گرم ، پنجم 72- كيلو گرم و هفتم 84- كيلو گرم ) روز شنبه چهارم تير و مبارزات اوزان زوج (دوم:58-كيلو گرم ، چهارم 68- كيلو گرم ، ششم 78- و هشتم 84+ ) روز يكشنبه پنجم تيرماه انجام خواهد شد . همچنين مراسم قرعه كشي مسابقات روزجمعه سوم تيرماه برگزارخواهد شد.