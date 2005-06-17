34 تكواندوكابه اردوي تيم ملي نوجوانان دعوت شدند

به گزارش خبرنگار" مهر" دراين مرحله ازمسابقات 90 نفراز نفرات برترمرحله اول و دعوت شدگان كميته فني حضور داشتند كه براي ورودبه اردوي تيم ملي به رقابت پرداختند كه درپايان ازسوي فرجام دانش سرمربي اين تيم 34 نفرجواز حضوردراردوي تيم ملي را كسب نمودند.

اردوي آمادگي اين تيم ازعصر روز گذشته درمجموعه ورزشي آزادي برگزارشد. ضمن اينكه تركيب مربيان ازسوي دانش به زودي اعلام خواهد شد.

تيم ملي نوجوانان خود را براي شركت درسومين دوره رقابتهاي قهرماني آسيا كه طي روزهاي 27 الي 31 مرداد ماه به ميزباني قزاقستان درآلماتي برگزارخواهد شد آماده مي كند. نفرات دعوت شده عبارتند از:

وزن اول : حميد محمدي ، هادي مستعان ( هردوازكرج)

وزن دوم : فرهاد سليمي (تهران ) ، فرشاد شريفي ( ايلام ) و محسن زارع ( فارس )

وزن سوم : احسان حاج كريمي (كرج) ، ياسين اكبرنتاج (مازندران ) ، ميثم خداداد(تهران ) رضا نادريان (اصفهان ) و محسن زارع (فارس )

وزن چهارم : قادر احمدي (اردبيل ) ، مهداد مهدوي (آ. شرقي ) ، بابك جزء ياري ( زنجان )

وزن پنجم : رضا رضايي ( كردستان ) ، شاهپورجابرمرادي (كرج) ، رضا سعيدي ( تهران ) فرشاد جروقي (آ.شرقي)

وزن ششم : سيد محمدرفيعي (قم) ، حميد داودي(آ.شرقي) ، سعيد نوربخش (تهران ) وعلي مروي مقدم (خراسان )

وزن هفتم : مسعود حجي زواره، اشكان محمدي (هردواز كرمانشاه)

وزن هشتم : اميركمال زارع (كرج ) بهمن نظري ( تهران ) ، سامان درويشي (هرمزگان ) آرام بحري (كردستان )، رسول عزيزي (تهران )

وزن نهم : سجاد مرداني ( اصفهان ) ، محمدرضا قائمه ( تهران ) جلال خدامي ( اصفهان )

وزن دهم : محمد حقايق ( آ.شرقي) ، مهدي خانيان (اصفهان ) ، فرشاد صالحي ( كرج ) فرشيد فتحي (لرستان )