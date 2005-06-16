سخت ترين تصميم زندگي ام را گرفتم// نمي خواستم به هر قيمتي رئيس جمهور شوم // با راي 7 - 8 ميليوني نمي توان دست به تغييرات بنيادين زد// قول مي دهم به دوستانم وفادار بمانم

به گزارش خبرنگارسياسي "مهر" ، محسن رضايي كه در جمع مسئولان ستادهاي انتخاباتي و ارتباطات مردمي خود سخن مي گفت ، به دلايل كناره گيري از ادامه رقابت هاي انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري اشاره كرد وافزود: براي گرفتن اين تصميم كه از سخت ترين تصميمات زندگي ام بود به شدت با خودم مبازه مي كردم كه اين تصميم رضايت خدا و منافع مردم را در پي داشته باشد، زيرا يك عده در صورت كناره گيري نگران و ناراحت مي شدند و اگر هم كنار نمي رفتم لطمه بدي به انتخابات مي خورد كه البته تنها من مسئول آن لطمه نبودم. اما نمي خواستم در اين ضربه شريك آن خسارت باشم.

كانديداي انصرافي نهمين دوره رياست جمهوري به نحوه تصميم گيري خود و عدم دخالت ديگران در اين امراشاره و تصريح كرد: تمامي اطلاعات لازم را گرفتم، هم نظر سنجي ها را مرور كردم ، حتي قرارهايي كه با ما گذاشته شده بود، مسئله اهل سنت و اصولگرايان و ... همه را از نظر گذراندم .

وي ادامه داد: اتفاقا براي اينكه نزديكان من در تصميم گيري ام تاثير نگذارند، آب پاكي را چند روز قبل روي دستشان ريخته بودم. اما آنان علائمي را كه در من مشاهده مي كردند هيچ راهي جز رفتن به جلو را تصور نمي كردند و درتصميم خود جزخود و خدا هيچ كس را درنظر نگرفتم .

رضايي در تشريح اهدافش و اينكه چرا آمد و چرا رفت ، نيز گفت: من آمده بودم كه تغيرات اساسي ايجاد كنم، نه اينكه يك صندلي خالي باشد و به هر قيمت آن را پر كنم و براي تصاحب آن دروغ بگويم و با رانت خوارها تباني كنم، پول خرج كنم و ...

وي افزود: نمي خواستم به هر قيمتي رئيس جمهور شوم.

رضايي درست عمل كردن خود و پشتوانه مردمي را دو اتفاق مهم براي فراهم شدن زمينه رياست جمهوري اش خواند و گفت: من براي اينكه بتوانم رئيس جمهور خوبي براي مردم باشم هم بايد درست عمل مي كردم، هم اينكه پشتوانه قوي مردمي داشته باشم. حال اگر درست عمل نمي كردم و مردم مي آمدند پشت سر من و از سوي آنان حمايت مي شدم، كار كردن براي مردم و به نفع آنان نبود. اگر هم درست عمل مي كردم اما پشتوانه مردمي نداشتم نمي توانستم كارهايي را كه مد نظر دارم انجام دهم. در حاليكه هدف مهم ما اين بود كه پشتوانه مردمي را داشته باشيم.

وي در ادامه همين بحث گفت : مسئله مهم اين بود كه ما با پشتوانه مردم بيائيم تا مسائل و مشكلات را با همان پشتوانه ملي حل كنيم اما با راي 7 - 8 ميليون نمي شود دست به تغييرات بنيادين زد و احتمال قوي اين بود كه من با تبليغات كم رئيس جمهور نمي شوم.

رضايي با اشاره به عدم كناره گيري ديگر كانديداها گفت: مشكل ديگر اين بود كه مشخص شد همه آقايان ايستاده اند و كنار نمي روند و در اين حالت امكان دارد انتخابات رياست جمهوري به انتخابات شوراها تبديل شود كه در اين صورت يك رئيس جمهور ضعيف خواهيم داشت. در حاليكه فرق اين دو انتخابات اين است كه در انتخابات رياست جمهوري فردي بايد وارد عرصه شود كه اعتبار بين المللي داشته باشد ما كه شوراي رياست جمهوري نمي خواهيم. من دو ماه پيش اين قضيه را طرح كردم كه انتخابات بايد سه قطبي باشد و مردم يك نفر را با راي بالا انتخاب كنند تا دولت در عرصه بين المللي جايگاه خوبي داشته باشد.

وي در ادامه گفت: احساس كردم يا آقايان بايد كنار مي رفتند يا من و از 20 روز پيش پيشنهاد دادم كابينه ائتلافي درست كنيم باز هم حريف نشديم و در نهايت يك كابينه اعلام كردم، كه يكي از دوستان گفت كاش با من يك مشورت مي كرديد. ما تا آخرين لحظه دنبال اين بوديم كه اگر موج اقبال مردم پديدار نمي شود حداقل با كم كردن كانديداها يك انتخابات صحيح داشته باشيم و در حقيقت روي احساسات اعضاي ستاد ريسك كرديم و احساسات شما را جريحه دار كرديم.

در اين زمان بغض نشسته در گلوي محسن رضايي به او اجازه گفتن كلامي ديگر را نداد و پس از چند لحظه مكث ادامه داد: در حقيقت من از آبروي خودم و احساسات شما گذشتم و عذر مي خواهم.

وي افزود: من جز در محضر الهي در هيچ جايي ديگر اين تصميم را نگرفتم. احساس كردم بايد دست به اين كار بزنم و اين فداكاري را انجام دهم. شما كه براي انجام كارهايتان از ما مزدي دريافت نكرديد. اميدوارم خداي متال همانطور كه آبروي امام را به امام برگرداند از طريق ديگري به شما آبرو بدهد و اميدوارم مسير ما مسير حق باشد.

رضايي به عدم كناره گيري اش از سياست اشاره كرد و گفت: ما مي توانيم در مراحل بعدي و در عرصه هاي بعدي نقش بسيار مهم داشته باشيم.

وي درپايان به دستاوردهاي خود و اعضاي ستاد انتخاباتي اش اشاره كرد وگفت : اين انتخابات مزاياي خوبي براي ما داشت يكي همين ارتباط ما و شماست كه با هم آشنا شديم و قول مي دهم به شما وفادار بمانم.

رضايي خطاب به روساي ستادهاي انتخاباتي اش ادامه داد: ازشما خواهش مي كنم ازهيچ كانديدايي اعلام حمايت نكنيد چرا كه احتمال دارد عده اي گمان كنند كناره گيري من به نفع كانديدايي بوده است و در اين صورت ارزش كار از بين برود. چون من اعلام كردم به نفع ملت ايران كنار بروم اما شما مي توانيد به هر كدام از كانديداها كه مي خواهيد راي دهيد.