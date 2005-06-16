دستيار ارشد زرقاوي در موصل دستگير شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، دربيانيه ارتش آمريكا آمده است : نيروهاي ائتلاف با همكاري نيروهاي امنيتي عراق روز سه شنبه محمد خلف شاكر معروف به ابو طلحه رئيس سازمان تروريستي القاعده را درموصل دستگير كردند.

اين بيانيه مي افزايد : دستگيري اين سركرده گروه القاعده در موصل بدون هرگونه مشكلي صورت گرفت اما ارتش آمريكا به محل دستگيري وي اشاره اي نكرد.

بنابراعلام بيانيه ارتش آمريكا ،‌ ابوطلحه هميشه براي انجام عمليات انتحاري لباس مي پوشيده ومي گفته من هرگزخود را تسليم نيروهاي عراقي و آمريكايي نخواهم كرد.

ارتش آمريكا در بيانيه خود به اين نكته اشاره كرد كه براساس اعلام همدستان سابق ابوطلحه ،‌ وي بيشتر ازيك شب را دريكجا نمي ماند.

ارتش آمريكا اعلام داشت : ابوطلحه به طور مسالمت آميز خود را تسليم نيروهاي ائتلاف و نيروهاي عراقي كرد.