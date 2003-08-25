كوفي عنان از فرستاده ويژه خود در عراق ستايش كرد

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از خبرگزاري فرانسه، "كوفي عنان" دبير كل سازمان ملل روز دوشنبه پس از سخنراني در مراسم يادبود "سرجيو ويرا دوملو" فرستاده ويژه سازمان ملل در عراق كه سه شنبه هفته گذشته در بمب گذاري مقر سازمان ملل در بغداد كشته شد، به نيويورك بازگشت.

كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد، با شركت در مراسم تدفين دوملو در ستايش از او سخنراني كرد.

پيكر دوملو كه توسط همسر و فرزندان وي همراهي مي شد، صبح روز شنبه 23 اوت (1 شهريور) وارد شهر ريودوژانيرو، پايتخت برزيل و زادگاه وي شد.

اين بمب گذاري بزرگ ترين حمله به دفاتر سازمان ملل متحد در طول تاريخ اين سازمان بين المللي بوده است. در اين حادثه چندين نفر، از جمله فرستاده ويژه سازمان ملل و گروهي از كاركنان اين سازمان در عراق كشته شدند.

پيكر دوملو قبل از انتقال به محل تدفين براي اداي احترام مردم برزيل ساعاتي در تالار شهر ريودوژانيرو قرار داده شد.

قرار است پيكر فرستاده ويژه سازمان ملل هفته آينده به فرانسه انتقال يابد و در "تونون لوبن" فرانسه محل سكونت وي، دفن شود.

حادثه روز 19 اوت (28 مرداد) دربغداد، بر اثر انفجار يك كاميون در مقر سازمان ملل متحد در بغداد به وقوع پيوست.



