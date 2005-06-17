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۲۷ خرداد ۱۳۸۴، ۱۱:۲۸

مهمترين اخبار جهان از شب گذشته

سرويس بين الملل خبرگزاري "مهر": خلاصه مهم ترين خبرهاي جهان به نقل از خبرگزاري هاي خارجي از شب گذشته تاكنون بدين شرح است:

- جكي ساندرز نماينده آمريكا در آژانس بين المللي انرژي اتمي با تكرار ادعاهاي قبلي خود گفت : ايران در زمينه برنامه هاي هسته اي خود آژانس بين المللي انرژي اتمي را فريب داده است .

- محمد آخوندزاده سفير ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت : ايران به همكاري خود با بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي ادامه مي دهد .

آمريكا تمايل خود را براي گفتگو در زمينه فروش سيستم دفاع موشكي به هند اعلام كرد .

-آن پاترسون نماينده آمريكا در سازمان ملل اعلام كرد : آمريكا ممكن است شرايطي را براي گسترش تعداد اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل قرار دهد .

- مجلس سناي آمريكا روز دوشنبه در باره تاييد جان بولتون كانديداي دولت بوش براي پست نمايندگي اين كشور در سازمان ملل تصميم گيري خواهد كرد .

- قانونگذاران آمريكايي از جرج بو ش رئيس جمهوري اين كشور خواستند درباره عقب نشيني نيروهاي اين كشور از عراق تصميم گيري كند .

-حزب كارگر اسرائيل ايتان كابل را به عنوان دبير كل جديد اين حزب برگزيد .
کد مطلب 196186

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