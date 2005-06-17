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۲۷ خرداد ۱۳۸۴، ۱۲:۰۴

همايش دكتر عبدالحسين زرين كوب برگزار مي شود

همايش نقد و بررسي آثار و انديشه هاي استاد دكتر "عبدالحسين زركوب" برگزار مي شود.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" ، همايش نقد و بررسي آثار علمي و انديشه هاي مرحوم دكتر "عبدالحسين زركوب"  پانزده آبان ماه 1384 در دانشگاه آزاد اسلامي واحد ورامين پيشوا برگزار مي شود.

محورهاي همايش در قلمرو آثار و انديشه هاي استاد دكتر زرين كوب عبارتند از : زندگي نامه، جهان بيني، تاريخ و فرهنگ ايران، تاريخ اسلام، تصوف و عرفان اسلامي، نقد ادبي مكتب هاي ادبي و فلسفي شرق و غرب و ادبيات معاصر.

دبيرخانه همايش از كليه علاقمندان صاحبنظران جهت ارائه مقاله فراخواني را اعلام نموده است. لذا علاقمندان مي توانند چكيده مقاله  را تا 31/6/84 و اصل مقاله تا 20/7/84  به  دبيرخانه همايش واقع در پيشواي ورامين، شهرك  نفش جهان، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ورامين، صندوق پستي : 33718 ارسال نمايند.

دكتر عبدالحسين زرين كوب، اديب، مورخ، اسلام ‌شناس، ايران‌شناس، محقق و نويسنده بزرگ معاصر و استاد دانشگاه تهران، پرينستون آمريكا و كاليفرنيا در طول حياتش آثار بسياري از خود به جاي گذاشت. تاثير انديشه هاي ايشان در حوزه هاي عرفان، تصوف، ادبيات و اديان قابل تامل است. 

برخي از آثار ايشان عبارتند از:  دو قرن سكوت؛ در قلمرو وجدان؛ پله پله تا ملاقات خدا؛ نه شرقي ، نه غربي ، انساني ؛ بحر در كوزه ؛ سر ني ؛ شعله طور؛ از كوچه رندان؛ ارزش ميراث صوفيه؛ تصوف در ترازو.

کد مطلب 196202

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