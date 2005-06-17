انتخابات نهم يك برگ زرين بر تاريخ انتخابات كشور خواهد بود// حضور پرشور مردم به همه حرفهاي بدخواهان پايان خواهد داد

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، وي در خصوص ويژگي هاي اين دوره از انتخابات اظهار داشت: انتخابات نهم به لحاظ حساسيت زماني حضور كانديداها و نگاههاي متفاوت و تغيير نسل در دوره مديريت قابل مقايسه با دوره هاي قبل نيست و از ابعاد مختلف ويژه است.

دكتر قاليباف درمورد اينكه آيا انتخابات آينده به دور دوم كشيده مي شود يا خير گفت : نهمين دوره از انتخابات رياست جمهوري را هيچ كس نمي تواند پيش بيني كند زيرا در دوره هاي قبل چنين وضعيتي را نداشته ايم.

وي درباره اظهارات اخير جرج بوش رييس جمهور آمريكا در زمينه اينكه انتخابات در ايران دمكراتيك نيست تاكيد كرد: در كجاي دنيا انتخابات از اين دمكراتيك تر برگزار مي شود اينها بهانه جويي دشمنان است . 27 سال از انقلاب مي گذرد و در هر سال به طور متوسط يك انتخاب داشته ايم و حضور مردم در تمام اين عرصه ها پرشور بوده است. انتخابات نهم نيز يك برگ زرين بر تاريخ انتخابات كشور خواهد بود.

كانديداي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در خصوص عملكرد صدا وسيما در پخش برنامه ها و اخبار نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري گفت: صدا وسيما نقش مهمي در اطلاع رساني از عملكرد و نگاهها و برنامه هاي كانديداها ايفا كرده است و مجموعه شبكه ها با توجه به مخاطبين خود برنامه هايي را ارايه كرده اند.

وي درباره حضور مردم در اين دوره از انتخابات اظهار داشت: گزارشات واصله از سراسر كشور حاكي است حضور مردم بسيار چشمگير و پرشور است . ملت بزرگ ايران در اين دوره از انتخابات حادثه بزرگي را رقم خواهد زد و با حضور پرشور خود به همه حرفهاي بدخواهان پايان خواهد داد.

دكتر قاليباف افزود: حضور در انتخابات زيباترين كاري است كه هر ايراني در كشور خود مي تواند انجام دهد.

وي در خاتمه با زيارت از حرم مطهر امام خميني (ره) و گلزار شهدا گفت: امروز آمده ايم تا هم به تكليف سياسي خود يعني راي دادن عمل كنيم و هم با امام (ره) و شهدا تجديد ميثاق كنيم.