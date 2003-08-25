دخالت نظامي آمريكا در فلسطين اشغالي ضروري است

به گزارش خبرگزاري مهر ، سناتور ديگ لوگار در گفتگو با شبكه خبري سي ان ان آمريكا گفت : اوضاع كنوني ميان فلسطيني ها واسراييلي ها مستلزم دخالت ارتش آمريكا و ناتو براي برقراري آرامش در اين منطقه است .

سناتور لوگارافزود ، اگر واقعا آمريكا براي تحقق صلح در فلسطين جدي است، بايد به طور مستقيمدر خاورميانه دخالت كند.

وي گفت : كاخ سفيد و به ويژه بوش بايد ضرورت مداخله نظامي را بررسي كند.

سناتور لندزي گراهام عضو كميته نيروهاي مسلح نيز گفت، د ر صورتي كه تمام دستگاههاي امنيتي تحت سلطه ابومازن در آيد مي توان به برقراري صلح اميد بست .

سناتور گراهام درگفتگو با شبكه فاكس نيوز گفت ، ابومازن بايد در جنگ سياسي با عرفات به پيروزي برسد زيرا عرفات همچنان به ماهيت قديمي مقاومت بر ضد اسراييل اعتقاد دارد .

وي افزود ، عرفات اعتقاد جدي به راه حل دو دولت ندارد ، اما ابومازن به اين راه حل معتقد است و مجبور است جنگ سياسي نظامي بر ضد حماس و جهاد به راه اندازد.

فشارهاي آمريكا بر ياسر عرفات رييس تشكيلات خودگردان فلسطين براي واگذاري مسووليت فرماندهي نيروهاي امنيتي به ابومازن براي جلوگيري از فعاليتهاي گروههاي فلسطيني همچنان در حال افزايش است .

