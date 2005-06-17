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۲۷ خرداد ۱۳۸۴، ۱۵:۲۹

بنا بر اعلام ستاد انتخابات كشور:

نحوه اخذ راي صندوق هاي ثابت و سيار با هم تفاوتي ندارند

ستاد انتخابات كشور اعلام كرد نحوه اخذ راي در شعب اخذ راي سيار با شعب ثبت نام و اخذ راي ثابت تفاوتي ندارند .

به گزارش خبرگزاري "مهر" در اطلاعيه ستاد انتخابات كشور آمده است: به آگاهي اعضاي محترم شعب ثبت نام و اخذ راي سيار در سراسر كشور مي رساند كه نحوه اخذ راي در شعب اخذ راي سيار هيچگونه تفاوتي با شعب ثبت نام و اخذ راي ثابت ندارد و لذا از راي دهندگان صرفا در قبال ارائه شناسنامه بايد اخذ راي بعمل آيد. مجددا تكرار مينمايد متولدين 27/3/1369 و قبل از آن مي توانند در اين انتخابات شركت نمايند.

کد مطلب 196329

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