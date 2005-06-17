نحوه اخذ راي صندوق هاي ثابت و سيار با هم تفاوتي ندارند

به گزارش خبرگزاري "مهر" در اطلاعيه ستاد انتخابات كشور آمده است: به آگاهي اعضاي محترم شعب ثبت نام و اخذ راي سيار در سراسر كشور مي رساند كه نحوه اخذ راي در شعب اخذ راي سيار هيچگونه تفاوتي با شعب ثبت نام و اخذ راي ثابت ندارد و لذا از راي دهندگان صرفا در قبال ارائه شناسنامه بايد اخذ راي بعمل آيد. مجددا تكرار مينمايد متولدين 27/3/1369 و قبل از آن مي توانند در اين انتخابات شركت نمايند.