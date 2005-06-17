دكتري روي تخت جراحي

بيمارستان - داخلي - روز : " از عمل نترسي ( همسر دكتر قريب سرش را شانه مي كند) خيلي خوب خانم خوشگلم ( دكتر به خاطر بيماري و بي حالي روي صندلي چرخدار مي نشيند تا او را به اتاق عمل ببرند) همه بستگان دكتر و تعدادي از كادر پرستاران و پزشكان بيمارستان دكتر قريب را تا دم در آسانسور همراهي مي كنند.

به گزارش خبرنگار تلويزيون "مهر" اين صحنه يكي از سكانس هاي مجموعه تلويزيوني " روزگار قريب " است كه امروز ( چهارشنبه 25 خرداد ماه ) در بخش بيماران عفوني بيمارستان بوعلي تهران تصويربرداري مي شود. اين سكانس از سريال يكي از بخش هاي مربوط به دوران پيري دكتر قريب است كه از حدود دو هفته پيش آغاز شده، بخش پاياني مرحله تصويربرداري را تشكيل مي دهد و تا حدود چند ماه ديگر نيز به اتمام خواهد رسيد.







كيانوش عياري، درباره روند توليد اين اثر به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر ما مشغول ضبط بخشي از سريال هستيم كه مربوط به 10 روز پاياني عمر دكتر مي شود . دكتر قريب در اين بخش در آستانه مرگ قرار دارد. نقش دكتر قريب در دوران پيري را مهدي هاشمي بازي مي كند كه طي چند روز اخير به گروه پيوسته است.

وي درباره ساير مراحل تصويربرداري خاطر نشان كرد: پس از اتمام صحنه هاي مربوط به بيمارستان به شهرك سينمايي خواهيم رفت تا بخش هاي باقيمانده مرتبط با اين قسمت از داستان را ضبط كنيم. پس از آن به كشور اكراين مي رويم و سپس به اصفهان و ميمه سفر خواهيم كرد تا تصاوير مربوط به هر بخش را ضبط كنيم. در آخر هم دوباره به تهران بر مي گرديم تا تصاوير پاياني را بگيريم.

وي راجع به زمان پخش و تدوين اثر توضيح داد: تدوين سريال را به صورت همزمان خودم بر عهده گرفته ام و بر اساس برنامه ريزي هايي كه انجام شده است، پاييز امسال اين سريال در تلويزيون به نمايش در خواهد آمد.

دكتر قريب را پس از يك بار تمرين تا دم در آسانسور بيمارستان مي برند. در اين لحظه حدود 15 بازيگر به طور همزمان در حال ايفاي نقش هستند. سه پرستار، يك دكتر، همسر، پسر و دختر و تعدادي ديگر از نزديكان دكتر قريب او را همراهي مي كنند. اما اين برداشت چندان به دل عياري نمي نشيند و از گروه مي خواهد تا صحنه را دوباره تكرار كنند. باز هم نه، اين برداشت نهايي نيست. گفته مي شود كه عياري گاه يك سكانس را تا 70 بار هم تكرار مي كند و از هيچ سكانس و صحنه اي به آساني نمي گذرد. يك استراحت كوچك به گروه داده مي شود تا تشنگي خود را رفع كنند و آب و چايي بنوشند.









مهدي هاشمي كه با يك گان سبز رنگ اطاق عمل در حال نوشيدن چاي است، درباره حضورش در اين اثر به خبرنگار مهر گفت: حدود 10 روز از كه به كار پوسته ام. تا جايي كه من مي دانم از حدود دو سال پيش توليد اين سريال آغاز شده است. بخش هاي نوجواني، جواني و ميانسالي دكتر قريب ضبط شده است و در حال حاضر بخش هاي مربوط به حدود 10 - 15 سال آخر عمر او را مي گيريم.

وي درباره شرايط كار توضيح داد: كيانوش عياي از كارگردان هاي با سابقه سينما است كه حتي اگر در كار حضور داشته باشد كه قصه چنداني هم ندارد، چنان لحظه لحظه اثر را خوب مي سازد و ارتباط هاي ميان آدمه ها و فضا سازي قصه را كامل انجام مي دهد كه تماشاگر با همين ديدن لحظه ها قصه را فراموش مي كند. اين ظرافت هاي مربوط به لحظه هاي مختلف اثر هيجان انگيز است و به بازيگر كمك مي كند تا نقش خود را بهتر ايفا كند.

اين بازيگر درباره كم كار شدنش در عرصه سينما يادآور شد: طي چند سال اخير پيشنهاد هاي چنداني دلچسبي در زمينه آثار سينمايي به من نشد و به همين خاطر ترجيح دادم در فيلمي حضور پيدا نكنم. از طرف ديگر، ارزش معنوي چند سريالي كه كار كردم، خيلي بيشتر از آن فيلم هايي بود كه از همكاري با آنها صرف نظر كردم.

برداشت دوم را كه مي گيرند، عياري به هر كدام از بازيگران توصيه مي كنند و درباره كوچكترين حركات آنها نظر مي دهد. به آفرين عبيسي كه نقش همسر دكتر قريب را بازي مي كند، ميزانسني را يادآور مي شود و از او مي خواهد تا يكي از حركت هايش را اصلاح كند. در آخر هم به مهدي هاشمي نگاه مي كند و به شوخي به او مي گويد: " آقاي هاشمي شما هم انقدر به دوربين نگاه نكنيد! " و ادامه مي دهد: " كار كردن با نابازيگر همين مشكلات را هم دارد! "









مهدي بقاييان كه در اين سريال نقش پسر دكتر قريب را ايفا مي كند و پيش از اين يك فيلم سينمايي و دو مجموعه تلويزيوني را در كارنامه فعاليت هاي هنري خود دارد، راجع به حضورش در اين سريال به خبرنگار مهر گفت:حدود دو هفته اي است كه با گروه توليد اين سريال همراه شده ام. پسر دكتر قريب در اين بخش ها از سريال در بسياري از لحظات حضور دارد. من تاكنون با 3 كارگردان مختلف كار كرده ام. اما به نظر من نوع نگاه و فعاليت حرفه اي عياري شكل ديگري دارد. او راجع به كوچكترين صحنه ها و حركت ها حساسيت به خرج مي دهد و گاه شده طي يك روز فقط يك سكانس ضبط كند. اين مساله باعث مي شود كيفيت كار افزايش داشته باشد.

لازم به ذكر است توليد مجموعه تلويزيوني " روزگار قريب " از حدود بهار سال 1382 آغاز شده است و بخش نخست تصويربرداري در شهرستان ساوه و ادامه كار در تهران صورت گرفت. سپس گروه توليد براي ادامه تصويربردراي مجموعه به ميمه اصفهان رفت و حالا اين فعاليت در تهران ادامه دارد.

در اين مجموعه بخشي از داستان زندگي دكتر قريب بين سال هاي پرتلاطم 1295 و 1354 روايت مي شود. قصه از دوران كودكي دكتر قريب آغاز مي شود. وي در اوان كودكي به بيماري سختي مبتلا مي شود كه وي را دچار مشكلاتي مي كند. پس از بهبودي تصميم مي گيرد شغل پزشكي را در آينده پيشه كند تا در راه ايجاد سلامتي ساير كودكان تلاش كند و به شناخت بيماريهاي ناشناخته اين گروه سني بپردازد.

داستان زندگي اين دكتر سختكوش بستري است تا بخشي از اتفاقات تاريخي و مهم سالهاي مد نظر داستان نيز روايت شود كه بخش هاي تاريخي اثر هم ارتباط مستقيمي با ديگر بخش ها به خصوص زندگي دكتر قريب دارد.

در مجموعه تلويزيوني " روزگار قريب " كه براي ارايه در قالب 14 قسمت 45 دقيقه اي تهيه و توليد مي شود؛ مهدي هاشمي، پرهام كرمي، فرحناز منافي ظاهر، صبا كمالي، پروين ميكده، آفرين عبيسي، مهدي بقاييان، نور علي لطفي و مهران رجبي بخشي از بازيگران اين سريال را تشكيل مي دهند.همچنين در اين سريال محسن ذوالانوار به عنوان مدير تصويربرداري، حسن فارسي در سمت طراح صحنه و لباس، حسن آقا كريمي به عنوان مدير توليد، احمد صالحي در مقام صدابردار، اميد رييس دانا به عنوان آهنگساز، احمد صالحي در سمت صداگذار و محمد موفق به عنوان برنامه ريز فعاليت مي كنند.

اكنون تدوين سريال همزمان با مرحله تصويربرداري انجام مي شود و تدوين نهايي اثر هم به وسيله كيانوش عياري در حال انجام است.