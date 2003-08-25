مطبوعات بهترين وسيله انعكاس نقاط ضعف و قوت مديران و مسئولان كشورند

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر ، در اين ديدارسه ساعته كه وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و تعدادي از معاونان وي حضور داشتند ، رييس مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر رسالت سنگين مطبوعات در خط دهي و سمت و سو دادن به افكارعمومي جامعه گفت : مطبوعات و روزنامه نگاران بهترين وسيله براي انعكاس و بيان نقاط ضعف و قوت مديران و مسئولان كشورند .

رييس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه مطبوعات پل ارتباطي ميان مردم و حاكمان هستند، افزود : حكومتي از گزند و آسيب مصون مي ماند كه به مطالبات مردم و فضاسازيهاي داخلي و خارجي احاطه داشته باشد .

كروبي با اشاره به فرارسيدن هفته دولت از مطبوعات و روزنامه نگاران خواست براي ايجاد انگيزه در مديران وافزايش اميد در مردم موفقيتها و تلاشهاي دولت را منعكس كنند .

وي شرايط حساس فعلي ايران و جهان ياد آورشد و گفت : مطبوعات و صاحبان قلم و انديشه بايد ضمن نقد و انتقاد خيرخواهانه و دلسوزانه منافع ملي و امنيت ملي را در نظر داشته باشند و با حفظ مصالح كشورنقطه نظرات خود را بيان كنند .

رييس مجلس شوراي اسلامي افزود : دولت در سالهاي اخير تلاشهاي زيادي در بخشهاي مختلف اقتصادي از جمله نفت و گاز ، كشاورزي و صنعت وعمران وآباداني برداشته است كه اين اقدامات بايد به اطلاع عموم برسد تا هم مديران انگيزه و رغبت لازم براي ادامه خدمت بيابند و هم مردم به آينده اميدوارتر شوند .

در ادامه اين ديدار برخي از مديران مسئول مطبوعات نقطه نظرات خود را درباره مشكلات و دغدغه هاي روزنامه نگاران و اهالي مطبوعات بيان كردند. اصلاح قانون مطبوعات ، حل مشكلات اقتصادي ، تلاش در ارتقاي امنيت شغلي و اجراي قانون مطبوعات وبرگزاري دادگاههاي مطبوعات با حضورهيات منصفه از مهمترين موضوعاتي بود كه مديران مسئول مطبوعات دراين ديدار به آنها اشاره كردند .

رييس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به برخي از سئوالات تصريح كرد : مطبوعات و روزنامه نگاران دشواريهايي دارند كه همه بايد براي آنان چاره انديشي كنند .

وي از آمادگي مجلس براي حمايت همه جانبه از اصحاب قلم و مطبوعات خبرداد وبا بيان اينكه همه ما متعلق به يك كشوريم گفت : مشكل فعلي مطبوعات فرهنگي است و تا زماني كه اين مشكل حل نشود مشكل مطبوعات در ايران حل نمي شود .

