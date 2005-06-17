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۲۷ خرداد ۱۳۸۴، ۲۰:۳۲

اطلاعيه‌ شماره‌23 و 24 ستاد انتخابات:

مراجعان شعب بايد تا زماني ‌كه وزارت كشور پايان راي‌گيري را اعلام نكرده، پذيرفته شوند

ستاد انتخابات دراطلاعيه‌ شماره‌23 و 24خود اعلام كرد: مراجعان بايدتا زماني‌كه وزارت كشور پايان راي‌گيري را اعلام نكرده، پذيرفته شوند.

به گزارش خبرگزاري"مهر"، در اطلاعيه شماره 23 آمده است : اعضاي شعب ثبت‌ نام و اخذ راي و نمايندگان فرماندار توجه داشته باشند، مادامي ‌كه دستور وزارت كشور مبني بر پايان اخذ راي از طريق اطلاعيه ‌هاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران اعلام نشده است، موظفند با رعايت مهلت‌ هاي قانوني و با رعايت مدت تمديده شده، مراجعان را براي راي دادن بپذيرند و به هيچ عنوان صندوق‌هاي اخذ راي را باز نكنند.

همچنين دراطلاعيه شماره 24 ستاد انتخابات تاكيد شده است كه تمديد مهلت راي‌ دادن شامل انتخابات مياندوره اي مجلس نيز مي‌شود.

کد مطلب 196460

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