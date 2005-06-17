به گزارش خبرگزاري"مهر"، در اطلاعيه شماره 23 آمده است : اعضاي شعب ثبت نام و اخذ راي و نمايندگان فرماندار توجه داشته باشند، مادامي كه دستور وزارت كشور مبني بر پايان اخذ راي از طريق اطلاعيه هاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران اعلام نشده است، موظفند با رعايت مهلت هاي قانوني و با رعايت مدت تمديده شده، مراجعان را براي راي دادن بپذيرند و به هيچ عنوان صندوقهاي اخذ راي را باز نكنند.
همچنين دراطلاعيه شماره 24 ستاد انتخابات تاكيد شده است كه تمديد مهلت راي دادن شامل انتخابات مياندوره اي مجلس نيز ميشود.
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