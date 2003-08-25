تيم ملي با تركيب اصلي در تورنمنت قزاقستان شركت مي كند

غلامحسين دلشاد دبير فدراسيون بوكس بااعلام اين مطلب به خبرگزاري "مهر" گفت: فدراسيون بوكس قزاقستان با ارسال نامه از تيم ملي بوكس ايران دعوت كرده است تا درتورنمنتي كه با حضور چند تيم آسيايي برگزاري مي شود شركت كند. با نظر مساعد كميته فني و براي بالا بردن ميزان آمادگي تيم ملي كه تا چند ماه آينده بايد در مسابقات انتخابي المپيك آتن شركت كند با حضور پرقدرت تيم ملي بوكس در اين تورنمنت موافقت شد و قرار است اين تيم 14 شهريور ماه براي حضور در اين تورنمنت عازم قزاقستان شود.

وي با بيان اينكه تيم ملي در حال حاضر در اردوي آماده سازي شهر نور به سر مي برد گفت: نفرات اصلي تيم ملي در اوزان مختلف مشخص شدند ودرحال حاضردراردوي آماده سازي شهرستان نور زير نظر خاميت برايوف مربي قزاقستاني تيم ملي براي اين تورنمنت آماده مي شوند.

دبير فدراسيون بوكس درباره نفرات اعزامي به اين مسابقات گفت: بوكسور به اين مسابقات اعزام مي شوند كه در واقع تركيب اصلي تيم ملي را تشكيل مي دهند كه اميدواريم اين تورنمنت تدارك خوبي براي حضور پرقدرت تيم بوكس ايران در اولين مرحله مسابقات انتخابي المپيك در كشور فيليپين باشد.

اسامي ملي پوشان تيم بوكس عبارتست از: ايمان طيبي، مجتبي فرجي، اكبر احدي، مرتضي يعقوب لو، محمد عاشدي، رضا قاسمي، مهدي قرباني، همايون امير، طاهر جباري، روح الله حسيني و محمدرضا نوش مهر ، سرمربي: فاميت برايوف مربيان: غلامرضا كريمي، مجيد اباثيان