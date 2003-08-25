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۳ شهریور ۱۳۸۲، ۱۸:۰۶

در جلسه مسوولان عالي قضايي :

هيات اعزامي گزارشهاي جداگانه اي از حادثه سميرم ارائه دادند

هيات اعزامي گزارشهاي جداگانه اي از حادثه سميرم ارائه دادند

در جلسه مسوولان عالي قضايي هيات اعزامي از سوي دادستان كل كشور و سازمان بازرسي گزارشهاي جداگانه اي از نتيجه تحقيق و بازرسي خود را از حادثه سميرم ارائه دادند .

به گزارش خبرنگارخبرگزاري مهر، رييس قوه قضاييه در جلسه مسوولان عالي قضايي  با تبريك هفته دولت به تبيين خدمات دولت اشاره كرد و گفت: در اين هفته ياد شهداي عزيزدولت راكه علاوه بر خدمت خالصانه به مردم جان و مالشان را در راه تثبيت و تحكيم جمهوري اسلامي دادند و توطئه گران  را رسوا كردند پاس مي داريم و آرزوي پيروي از راه و رسالت شهدا را داريم.

آيت الله هاشمي شاهرودي  افزود: خوب است در هفته دولت كارنامه درخشان دولت و جمهوري اسلامي براي مردم توسط رسانه هاي و مسوولان بيان و ارائه شود تا مخالفان نظام اسلامي نتوانند ذهن مردم را مشوش نمايند.

آيت الله هاشمي شاهرودي در بخش ديگري از سخنانش به گزارش هيات اعزامي از سوي دادستاني و بازرسي كل كشور براي بازرسي و تحقيق از علل حوادث سميرم اشاره كرد و گفت: قانون اساسي و قوانين جمهوري اسلامي راهكارههاي قانوني را براي تظلم خواهي مردم عليه تصميمات و دستور العملهاي دولت ديده است و افرادي كه ناراضي هستند مي توانند به ديوان عدالت اداري مراجعه كنند.

رييس قوه قضاييه افزود: ديوان عدالت اداري مرجع تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدها يا آيين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنهاست ولي متاسفانه نقش و جايگاه آن براي مردم روشن نشده است.

وي با اشاره به حادثه سميرم گفت: بهتر بود افراد ناراضي از تصميمات متخذه به جاي اقدامات خشونت آميز و وارد آمدن خسارات به بيت المال و اموال مردم لغو آن تصميمات را از ديوان عدالت اداري خواستار مي شدند.

وي افزود: بايد فرهنگ بيان و ابراز درخواستها و مطالبات مردم از راههاي قانوني در كشور نهادينه شود و رسانه ها و مسوولان اطلاع رساني قوه قضاييه لازم است ظرفيتهاي موجود در قانون اساسي براي دادخواهي و رفع تظلمات مردم بويژه نقش و جايگاه ديوان عدالت اداري را تبيين نمايند.

وي گفت: اينكه مردم بخواهند مطالبات خود را از راههاي غير قانوني و اختشاش بدست آورند اين خلاف شان، فرهنگ و تمدن مردم متعهد و مسلمان كشورمان است.

 

کد مطلب 19668

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