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۳ شهریور ۱۳۸۲، ۱۷:۳۴

يك نماينده كنست اسراييل خواستار نابودي حكومت خودگردان فلسطين شد

يك نماينده كنست اسراييل خواستار نابودي حكومت خودگردان فلسطين شد

رييس كميته امور امنيتي و خارجي كنست (پارلمان ) رژيم صهيونيستي امروز (دوشنبه ) خواستار اخراج رهبر و مسوولان حكومت خودگردان از فلسطين شد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري الجزيره ، "مائير شتاينس" رييس كميته امور امنيتي و خارجه كنست اسراييل خواستاراخراج  و تبعيد عرفات رهبر فلسطين و محمود عباس نخست وزيرو تمامي مسوولان فلسطيني كه پس ازامضاي قرارداد اسلو به مناطق فلسطيني بازگشتند، شده است  .
وي در گفتگو با راديو اسراييل گفت كه درحال حاضر بهتر است حكومت خودگردان فلسطين به طور كامل نابود شود تا انتخابات در اراضي اشغالي فلسطين تحت نظر ارتش اشغالگر صهيونيست برگزار شود .
رييس كميته  امور امنيتي و خارجه كنست توضيح داد كه لازم است رهبري فلسطين با جديد اين درخواست را مورد بررسي قرار دهد .
مائيراضافه كرد: دراين خصوص  تماسهاي بين المللي زيادي درخصوص خطرات ناشي ازتشديد حملات نظامي اسراييل و نيز برنامه ريزي براي اخراج مسوولان دولت خودگردان فلسطين گرفته خواهد شد .

 

 

 

کد مطلب 19672

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