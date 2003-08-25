سرانه فضاي آموزشي مدارس دخترانه پايين تر از پسرانه است

فاطمه تندگويان در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، با اعلام اين مطلب اظهار داشت: در ارتباط با دانش آموزان دختر مسائلي از قبيل دسترسي كمتر آنان به آموزش هاي عمومي، تخصصي و حرفه اي ، ازدواجهاي زودرس ، كمبود مدارس شبانه روزي به ويژه در مناطق روستايي، عدم وجود اولويت در گسترش آموزشهاي فني و حرفه ايي وجود دارد كه از جمله عوامل مهم بازداري آنها از تحصيل محسوب مي شود..

وي ادامه داد: در بخش زنان نيز آموزش و پرورش با مواردي چون تفاوت چشمگير نرخ بي سوادي زنان در مقايسه با مردان، عدم انطباق برخي از مقررات و قوانين با نقش هاي چندگانه زنان، عدم بهره مندي عادلانه زنان فرهنگي از فرصتهاي شغلي، آموزشي و حرفه اي روبرو بوده است.

تندگويان تاكيد كرد: اين كندو كاو با هدف كلي ارتقاي زنان و دختران در آموزش و پرورش و برقراري عدالت در بهره مندي از امكانات و فرصتها انجام شده و ما بر اين باوريم كه بالندگي و رشد همه جانبه انسانها در جامعه در گرو رفتار يكسان و برخاسته از كرامت ذاتي انساني با زنان و مردان است.

وي با بيان اينكه توجه به جنسيت در آموزش و پرورش رسالت اساسي دفتر امور زنان است، يادآور شد: در راستاي تحقق اين امر مصمم هستيم خط مشي و برنامه هاي مربوطه را به طور روشن در جريان كلي آموزش و پرورش قرار دهيم تا پيش از اتخاذ تصميمات، تحليلي از اثرات آنها بر زنان و مردان به طور جداگانه انجام پذيرد.