اظهارات مشاور سياسي رييس جمهور فرانسه ، اسراييل را خشمگين كرد

به گزارش خبرگزاري مهر ، روزنامه يديعوت آحارونوت امروز دوشنبه با افشاي اين ديدار كه اواخر هفته گذشته در پاريس برگزار شده بود ، نوشت : مقامات اسراييل ضمن ابراز شگفتي از موضع منفي فرانسه در قبال خواسته هاي اسراييل براي قراردادن جنبشهاي حماس وجهاد اسلامي در ليست گروههاي تروريستي از اين موضع به خشم آمده اند.

به نوشته اين روزنامه ، مونتان گوردو مشاور سياسي رييس جمهور فرانسه در ديدار با" نيسيم زفيلي" سفير اسراييل در پاريس ، با درخواست وي براي قراردادن حماس و جهاد اسلامي در ليست تروريستي اتحاديه اروپا مخالفت كرد .

سفير اسراييل از مشاور شيراك خواست از اين مساله حمايت كند كه با پاسخ منفي گوردو مواجه شد.

مشاور ريس جمهور فرانسه كه به بازوي راست شيراك معروف است ، تاكيد كرد هنوز براي فرانسه تروريستي بودن حماس و جهاد اسلامي اثبات نشده است .

مشاور رييس جمهور فرانسه همچنين با درخواست سفير اسراييل در مورد عرفات نيز مخالفت كرد و عرفات را رهبر قانوني فلسطينيان خواند.

به نوشته يد يعوت آحارونوت ، منابع وزارت خارجه اسراييل چنين اظهاراتي از سوي مقامات بلند پايه فرانسه را باعث نابودي روند اصلاحات كنوني در تشكيلات خودگردان فلسطين قلمداد مي كنند.

منابع وزارت امور خارجه اسراييل گفتند، براي ما هضم اين سخنان بسيار دشوار است ، مواضع فرانسه در مورد سازمانهاي تروريستي بسيار تاسف انگيزاست .

اين منابع موضعگيري فرانسه در قبال حماس و جهاد اسلامي و قرار ندادن اين دو جنبش در ليست تروريستي فرانسه را نوعي چاپلوسي جنايتكارانه از سوي فرانسه خواند ند.

سفيراسراييل در خلال گفتگوهايش با مشاور سياسي رييس جمهور فرانسه مساله تروريسم بين الملل را نيز بررسي كرد و گوردو در پاسخ به سفير اسراييل در مورد عمليات قدس غربي و عمليات انفجاري در مقر سازمان ملل در بغداد گفت: ديدگاه فرانسه ، حل مشكلات به شيوه غيرنظامي ودر چارچوب بين المللي است.

