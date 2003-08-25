چهار پيروزي حاصل تلاش روز نخست فرنگي كاران تيم ملي بود

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به استانبول، درروز نخست اين مسابقه ها كشتي گيران ايراني به چهارپيروزي دست يافتند.در وزن 50 كيلوگرم: محمد حضرتي كشتي گير كشورمان مانوئل كرامراز آلمان را با نتيجه هشت بر هفت شكست داد.

دروزن60 كيلوگرم نيزصابرميرزاده در يك كشتي يك طرفه الكساندر "ذوناتولي" از ليتواني را باحساب هفت برصفرازپيش رو بردارد. ميرزاده دردوردوم اين مسابقه ها به مصاف حريفي ازقزاقستان مي رود. سعيدعباس زاده كشتي گيروزن 74 كيلوگرم نيزدر يك كشتي سنگين موفق شد " د نيس ذودريكوف" ازازبكستان را با نتيجه سه برصفرمغلوب نمايد وسرانجام دروزن 96 كيلوگرم، رضا زيد وند كشتي گيرخوزستاني تيم ملي پاتريك شورمان از آلمان را با حساب 6 برصفر از پيش رو بردارد.

گفتني است: رقابتهاي چهاروزن دوم اين مسابقات ازصبح فردا آغاز مي شود.