  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۳ شهریور ۱۳۸۲، ۱۸:۲۵

اخبار اختصاصي"مهر" از رقابتهاي كشتي جوانان جهان - استانبول (2)

چهار پيروزي حاصل تلاش روز نخست فرنگي كاران تيم ملي بود

چهار پيروزي حاصل تلاش روز نخست فرنگي كاران تيم ملي بود

مسابقات كشتي فرنگي قهرماني جوانان جهان از صبح امروز در سالن 3000 نفري "باغچيلا" شهر استانبول آغاز شد

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به استانبول، درروز نخست اين مسابقه ها كشتي گيران ايراني به چهارپيروزي دست يافتند.در وزن 50 كيلوگرم: محمد حضرتي كشتي گير كشورمان مانوئل كرامراز آلمان را با نتيجه هشت بر هفت شكست داد.

دروزن60 كيلوگرم نيزصابرميرزاده در يك كشتي يك طرفه الكساندر "ذوناتولي" از ليتواني را باحساب هفت برصفرازپيش رو بردارد. ميرزاده دردوردوم اين مسابقه ها به مصاف حريفي ازقزاقستان مي رود. سعيدعباس زاده كشتي گيروزن 74 كيلوگرم نيزدر يك كشتي سنگين موفق شد " د نيس ذودريكوف" ازازبكستان را با نتيجه سه برصفرمغلوب نمايد وسرانجام دروزن 96 كيلوگرم، رضا زيد وند كشتي گيرخوزستاني تيم ملي پاتريك شورمان از آلمان را با حساب 6 برصفر از پيش رو بردارد.

گفتني است: رقابتهاي چهاروزن دوم اين مسابقات ازصبح فردا آغاز مي شود.

 

کد مطلب 19688

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها