كميته بررسي زمينه هاي همكاري ايران و تونس تشكيل مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي وزارت كار و امور اجتماعي ، درديدار سفير تونس با معاون روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي كشورمان دوطرف توافق كردند ، كميته مشتركي با همكاري وزارتخانه هاي دو كشور هفته آينده در تونس برگزار شود .

در اين ديدارمحسن خواجه نوري معاون روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي به برنامه هاي فقرزدايي ، حمايت از نيروي كار و ايجاد اشتغال در تونس اشاره كرد وافزود: ايران برنامه ها و طرح هاي گوناگوني در خصوص اشتغال ، حمايت از نيروي كار و پوشش هاي بيمه اي اجرا كرده است كه تبادل اين تجربيات مي تواند در اجراي موفق برنامه هاي دو كشور موثر باشد .

وي گفت : بيمه موجب اطمينان خاطر نيروي كاراز آينده خود مي شود و بهره وري آنها را افزايش مي دهد .

همچنين در اين جلسه سفير تونس خواستار استفاده از تجربيات كشورمان در زمينه هاي اقتصادي شد. مولدي الساكري همكاري در اجراي طرح هاي اشتغال زا ، طرح هاي نوين بيمه اي ، حفاظت ايمني و تشكل هاي كاگري و كارفرمايي را از زمينه هاي همكاري دو كشور برشمرد .