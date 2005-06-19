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۲۹ خرداد ۱۳۸۴، ۱۰:۰۹

از سوي اداره كل تربيت بدني صورت مي گيرد ؛

بازرسي و نظارت مستمر بر اماكن ورزشي تهران در ايام تابستان

ستادنظارت و بازرسي اداره كل تربيت بدني استان تهران براي رفاه حال علاقمندان به ورزش و استفاده كنندگان از مكانهاي ورزشي قصد دارد نظارت كاملي بر روند فعاليت اين اماكن داشته باشد.

به گزارش خبرگزاري " مهر" حسن ميرزا آقابيك معاون فني و ورزشي تربيت بدني استان تهران گفت: اداره نظارت و بازرسي تربيت بدني استان تهران با همكاري دانشجويان و فارغ التحصيلان رشته تربيت بدني و علوم ورزشي ازاماكن، استخرها و مجموعه هاي ورزشي شهرتهران بطورمستمردرايام تابستان بازديد مي كنند.
وي افزود: همشهريان محترم مي توانند شكايات خود را از طريق شماره تماس هاي 7536764 (اماكن) 7528893 (نظارت) و 7532648 (دفتر معاونت فني و ورزشي) تربيت بدني استان تهران اعلام كنند تا دراولين فرصت به تمامي شكايات رسيدگي شود.

 

کد مطلب 196956

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