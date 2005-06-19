اولين همايش ملي توسعه شايسته سالاري در سازمان ها

به گزارش گروه حوزه و دانشگاه "مهر"، شايسته سالاري، الزامات درون سازماني و برون سازماني شايسته سالاري، شيوه هاي توسعه و ترويج شاسته سالاري در سازمان، شايسته سالاري در سازمان، فنون استقرار شايسته سالاري در سازمان ها، تجارب موفق استقرار شايسته سالاري در سازمان ها و ... مباحثي است كه در اين همايش مورد بررسي قرار مي گيرد.

نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، وزارت نيرو، سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران، دانشگاه تهران، شركت برق منطقه اي تهران، شركت برق منطقه اي خراسان، شركت برق منطقه اي گيلان، شركت برق منطقه اي اصفهان، ستاد شهر سالم، گروه خودرو سازي سايپا و موسسه روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران برگزار كنندگان اين همايش مي باشند.