آمريكا خواهان اعزام 10 هزار نظامي پاكستاني به عراق است

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از خبرگزاري الشرق الاوسط ، برخي از منابع در پاكستان خبر داده اند كه آمريكا خواهان ارسال 10 هزار نظامي پاكستاني به شمال عراق است .

اين درحالي است كه مقامات پاكستاني اعزام نيرو به عراق را به قرار گرفتن نظاميان پاكستاني تحت رهبري سازمان ملل مشروط كرده اند.

براساس اين گزارش پرويز مشرف رئيس جمهور پاكستان تاكيد كرده است كه نظاميان اين كشور تحت رهبري سازمان ملل درعراق حضور خواهند يافت .

رئيس جمهور پاكستان افزوده است كه مواضع كشورهاي همسايه عراق نقش اصلي را در تصميم گيري پاكستان در مورد اعزام نيرو به عراق دارد .

اين در حالي است كه مدتي پيش نيز اتحاديه كشورهاي عربي اعزام نيرو به عراق را رد كرد.