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۳ شهریور ۱۳۸۲، ۱۹:۲۴

پاكستان ، انفجار هاي بمبئي هند را محكوم كرد

پاكستان ، انفجار هاي بمبئي هند را محكوم كرد

پاكستان انفجار هاي خونين امروز دوشنبه در شهر بمبئي هند را كه باعث كشته شدن دستكم40 تن شد ، محكوم كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز ، سخنگوي وزارت امور خارجه پاكستان عصر امروز دوشنبه  با محكوم كردن اين انفجارها ، آن را اقدامات تروريستي توصيف كرد.
مسعود خان سخنگوي وزارت امور خارجه پاكستان دركنفرانس مطبوعاتي هفتگي خود گفت : به اعتقاد اسلام آباد اين گونه اعمال كه غيرنظاميان را هدف قرار مي دهد ، بايد به شدت محكوم شود.
چهار انفجار پياپي امروز بمبئي پايتخت تجاري هند را به لرزه در آورد كه طي آن دستكم 40 تن كشته و 125 تن ديگر زخمي شدند.
هنوز هيچ شخص و يا گروهي مسووليت اين انفجارها را به عهده نگرفته است.

کد مطلب 19699

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