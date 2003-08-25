پاكستان ، انفجار هاي بمبئي هند را محكوم كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز ، سخنگوي وزارت امور خارجه پاكستان عصر امروز دوشنبه با محكوم كردن اين انفجارها ، آن را اقدامات تروريستي توصيف كرد.

مسعود خان سخنگوي وزارت امور خارجه پاكستان دركنفرانس مطبوعاتي هفتگي خود گفت : به اعتقاد اسلام آباد اين گونه اعمال كه غيرنظاميان را هدف قرار مي دهد ، بايد به شدت محكوم شود.

چهار انفجار پياپي امروز بمبئي پايتخت تجاري هند را به لرزه در آورد كه طي آن دستكم 40 تن كشته و 125 تن ديگر زخمي شدند.

هنوز هيچ شخص و يا گروهي مسووليت اين انفجارها را به عهده نگرفته است.

