شهيد چمران با سلاح علم و عمل، به دادخواهي مظلومان و مسلمانان جهان همت گماشت

به گزارش خبرگزاري "مهر"، متن بيانيه ستاد كل نيروهاي مسلح به شرح ذيل مي باشد: سي و يكم خردادماه، بيست و چهارمين سالگرد عروج ملكوتي مجاهد نستوه، شهيد دكتر مصطفي چمران فرامي رسد.

شهيد چمران عارف سالك جبهه هاي ايران، لبنان و فلسطين، از جواني، دل باخته و عاشق، خود را وقف آرمان هاي مقدس نهضت اسلامي به رهبري امام خميني(ره) نمود و با سلاح علم و عمل، به دادخواهي مظلومان و مسلمانان جهان همت گماشت.

كوشش تحسين برانگيز در راه تحصيل علم و حضور در مجامع علمي و معتبر بين المللي، هجرت در راه خدا، مجاهدت در جبهه هاي مختلف دفاع از اسلام و انقلاب و سرانجام در آغوش كشيدن شهادت، لبيك گويان به سوي معبود شتافتن و در اوج حلقه وصل ياران مأوا گزيدن، ويژگي هاي ممتاز اين شخصيت كم نظير و خستگي ناپذير است كه امروزه بايد به عنوان الگو و اسوه اي حسنه فرا راه نوجوانان و جوانان ميهن اسلامي مان قرار گيرد و همچون ستاره اي فروزان، روشني بخش محفل عاشقان و هدايتگر حق پويان گردد.

ستاد كل نيروهاي مسلح ضمن عرض تسليت بيست و چهارمين سالگرد شهادت حمزه شهيدان دفاع مقدس ، شهيد دكتر مصطفي چمران به محضر مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا حضرت آيت الله العظمي خامنه اي عزيز، خانواده معظم ايشان و همرزمان شجاع و فداكارش در ارتش ، سپاه، بسيج، وزارت دفاع ، نيروي انتظامي و مردم قدرشناس ايران و لبنان و تمامي آزادگان جهان، از امت شهيد پرور به ويژه مردم قهرمان تهران و خوزستان دعوت مي نمايد تا در مراسم بزرگداشت اين شهيد والامقام فعالانه شركت نمايند.

باشد تا همه ما بخصوص مسوولان دفاع مقدس جمهوري اسلامي با تاسي به اين آموزگار مدرسه عشق، جهاد و شهادت، تداوم بخش خط سرخ شهيدان، حافظ تماميت ارضي و استقلال كشور و پاسدار دستاوردهاي انقلاب اسلامي و ارزشهاي دفاع مقدس باشيم.