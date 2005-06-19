ايران بايد تمام فعاليت هاي غني سازي را كاملا متوقف كند/ ايران بايد به روند صلح در خاورميانه نزديك شود

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري كويت، سران اتحاديه اروپايي درپايان نشست خود دربروكسل دربيانيه اي بر ضرورت توقف تمام فعاليت هاي مربوط به غني سازي اورانيوم از سوي ايران و نيز ضرورت پيشبرد روند صلح در خاورميانه و نيز ضرورت توقف موج تروريسم تاكيد كرد.



سران اتحاديه اروپايي در پايان نشست خود اعلام كردند كه تعليق تمام فعاليت هاي هسته اي ايران بايد فراگير و همه جانبه باشد واين شرط اساسي براي تكميل مذاكرات اروپا با اين كشور است.



اين بيانيه حمايت خود را ازتلاش هاي هدفمند براي دستيابي به توافقنامه طولاني مدت با ايران كه جامعه بين الملل بتواند از ماهيت غير نظامي و صلح آميز بودن برنامه هسته اي ايران اطمينان كسب كند، اعلام كرد.



دربيانيه مذكوراعلام شد اتحاديه اروپايي از بازگشت به مذاكرات با ايران براي دستيابي به توافقنامه همكاري درباره تجارت و نيز دستيابي به توافق سياسي استقبال مي كند كه اين امر در صورت پايبندي كامل به توافقنامه پاريس كه از سوي ايران در نوامبر 2004 امضا شد، امكان دارد.

بيانيه پاياني نشست سران اروپايي تاكيد دارد كه اين اتحاديه آماده است تمام راههايي كه باعث توسعه همكاري سياسي و اقتصادي با ايران مي شودرا بررسي مي كند اما تهران بايد گام هاي جدي در جنگ بر ضد تروريسم و حفظ حقوق بشر و نزديكي به روند صلح در خاورميانه بردارد.



اين بيانيه آمادگي اتحاديه اروپايي را براي بازگشت به گفتگوهاي صادقانه و جدي درباره حقوق بشر با ايران اعلام كرد و ابراز اميدواري كرد كه مذاكرات آينده با مسئولان ايراني باعث دستيابي به توافقنامه هاي جديد مورد قبول همه طرف ها شود.