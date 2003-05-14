كناره گيري "آرنولد شوارتزينگر" از بازيگري

اين بازيگر مطرح چندي پيش ايفاي نقش در فيلم "رستاخيز ماشين ها" ، سومين قسمت از تريلوژي "ويرانگر" را به پايان رساند.او در اين اثر به مبارزه با يك رباط زن با بازي "كريستانا لوكن" مي پردازد.

احتمالا اين اثر كه پس از گذشت دوازده سال از توليد نسخه دوم به نمايش در مي آيد، واپسين حضور اين هنرپيشه در عرصه بازيگري خواهد بود.او مي گويد :"اگر سياست را در پيش گيرم جاي هيچ ترديدي نيست كه بازيگري را رها مي كنم.در مورد اين امر مدتها فكر كرده و با افراد بسياري ملاقات كرده ام."

اين هنرپيشه پنجاه و پنج ساله اميدوار است كه اين فيلم به مثابه يك اثر موفق عمل كرده و خاطره خوشي از او بر جاي بگذارد.وي مي افزايد:"فكر مي كنم كه ميزان جذابيتهاي اين اثر در مقايسه با نمونه هاي مشابه بيشتر است زيرا كه ما در اين جا سوژه متفاوتي را مطرح كرده ايم."