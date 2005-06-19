تايمز: پخش نوار الظواهري همزمان با ورود رايس به اسراييل بي دليل نيست

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه تايمز در شماره روز يكشنبه خود نوشت پخش روز گذشته نواري منتسب به ايمن الظواهري مرد شماره دو القاعده كه اصلاحات آمريكايي را مورد انتقاد قرارداده بود، درحالي صورت گرفت كه رايس وزيرامورخارجه آمريكا وارد اسراييل شده است و به نظر مي رسد با توجه به زمان پخش اين نوار، منتشركنندگان آن قصد داشته اند ورود رايس به اسراييل را تحت تاثير قرار دهند.

تايمز با اشاره به برخي نكات درباره ايمن الظواهري، نوشت: وي كه در اين نوار با لحني خاص خطاب به دنباله روهاي القاعده از آنان مي خواهد كه رهبران دموكراسي درخاورميانه را مورد هدف قرار دهند، سياست هاي آمريكا براي اصلاحات در خاورميانه را به شدت مورد حمله قرار مي دهد.

تحليل گران اطلاعاتي آمريكايي دراين زمينه اعلام كردند: به نظرمي رسد اين نواردرسه هفته گذشته ساخته شده باشد زيرا به اعتراضات ضد دولتي اخير درمصر اشاره دارد. اين نواردرست درآستانه ورود رايس به اسراييل پخش شد ودرحالي است كه وزير امور خارجه آمريكا پس از اسراييل به مصر خواهد رفت و سخنراني گسترده اي درباره سياست هاي آمريكا ارائه خواهد داد.

منابع رسمي كه همراه رايس دراين سفرحضور دارند درباره اين نواراظهار نظري نكرده اند اما همگي متفق القولند كه الظواهري قصد دارد روند صلح را خدشه دار كند.