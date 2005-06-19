ويزيت روستاييان خرمشهر از يازدهم تير آغاز مي شود

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در خوزستان، دكتر امير حسين بني احمد با اعلام اين مطلب در جلسه توجيهي طرح بيمه خدمات درماني روستاييان افزود: در اين طرح شش تيم سلامتي 26 هزار نفر جمعيت روستايي شهرستان خرمشهر را تحت پوشش خدمات بهداشتي و درمانيقرار مي دهند.

وي تصريح كرد: در ابتداي اجراي اين طرح ثبت نام از روستاييان از امروز آغاز و ثبت نام شدگان از يازدهم تير ماه مي توانند ويزيت شوند.

رييس شبكه بهداشت و درمان خرمشهراظهار داشت: محل ثبت نام روستاييان براي بيمه خدمات درماني، خانه هاي بهداشت روستايي است و هر روستايي با پرداخت 26 هزار ريال براي خود و همچنين ساير اعضاي خانواده اش مي تواند تحت پوشش بيمه خدمات درماني قرار گيرد.

بني احمد گفت: اين طرح در چهار سطح متفاوت اجرا مي شود و در سطح اول روستا، سطح دوم شهرستان و سطح سوم و چهارم در بيمارستان هاي فوق تخصصي و مراكز استان ها مي توانند از خدمات بيمه درماني بهره مند شوند.