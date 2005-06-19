اصولگرايان از احمدي نژاد حمايت مي كنند

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، ميرتاج الديني به خبرنگاران گفت : وزارت كشور با اينكه مي دانست آراي احمدي نژاد بالاتر از كروبي است اما آراي وي را با تاخيراعلام مي كرد.

نماينده مردم تبريز كه از اعضاي فعال ستاد انتخاباتي علي لاريجاني بود، تعدد كانديداهاي اصولگرا را علت پايين بودن آراي لاريجاني درانتخابات عنوان كرد.

ميرتاج الديني با بيان اينكه بخشي از آراي اصولگرايان از بين نامزدها به سمت احمدي نژاد رفت، افزود : گرايش مردم به تدريج شكل مي گيرد و در روزهاي آخر آشكار مي شود و بايد به راي مردم تمكين كرد.

نماينده تبريز گفت : در انتخابات 27 خرداد همه سلايق و گرايش ها حضور داشتند و مردم در آزادي كامل راي دادند.