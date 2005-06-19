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۲۹ خرداد ۱۳۸۴، ۱۵:۵۵

با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي پرداخت خواهد شد؛

6ميلياردو 500 ميليون ريال پاداش نقدي براي اعضاي تيم ملي فوتبال

6ميلياردو 500 ميليون ريال پاداش نقدي براي اعضاي تيم ملي فوتبال

اعضاي تيم ملي فوتبال كشورمان كه روز 18 خرداد موفق شدند به رقابتهاي جام جهاني 2006 آلمان صعود كنند از سوي هيات دولت 6 ميليارد و 500 ميليون ريال پاداش نقدي دريافت خواهند كرد.

به گزارش خبرنگار" مهر" پس از صعود تيم ملي فوتبال كشورمان به رقابتهاي جام جهاني از سوي فدراسيون فوتبال و ارگانهاي مختلف جوايز و پاداش ويژه اي براي بازيكنان و اعضاي كادر فني اين تيم در نظر گرفته شد.
در همين راستا هيات وزيران بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشورو به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشوراين تصميم گرفت مبلف 6ميليارد و 500ميليون ريال به عنوان جايزه به اعضاي تيم ملي اختصاص يابد.

دراين مصوبه آمده است : مبلغ شش ميليارد و پانصد ميليون ريال از محل اعتبارهزينه هاي پيش بيني نشده قانون بودجه سال 1384 كل كشور، به منظورپرداخت جايزه به ورزشكاران، مربيان و سرپرستان تيم ملي فوتبال، دراختيار نهاد رياست جمهوري قرارگيرد. دراين مصوبه ذكرشده است كه اين اعتبار پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، بايد به مصرف برسد.

کد مطلب 197231

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