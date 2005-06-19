6ميلياردو 500 ميليون ريال پاداش نقدي براي اعضاي تيم ملي فوتبال

به گزارش خبرنگار" مهر" پس از صعود تيم ملي فوتبال كشورمان به رقابتهاي جام جهاني از سوي فدراسيون فوتبال و ارگانهاي مختلف جوايز و پاداش ويژه اي براي بازيكنان و اعضاي كادر فني اين تيم در نظر گرفته شد.

در همين راستا هيات وزيران بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشورو به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشوراين تصميم گرفت مبلف 6ميليارد و 500ميليون ريال به عنوان جايزه به اعضاي تيم ملي اختصاص يابد.

دراين مصوبه آمده است : مبلغ شش ميليارد و پانصد ميليون ريال از محل اعتبارهزينه هاي پيش بيني نشده قانون بودجه سال 1384 كل كشور، به منظورپرداخت جايزه به ورزشكاران، مربيان و سرپرستان تيم ملي فوتبال، دراختيار نهاد رياست جمهوري قرارگيرد. دراين مصوبه ذكرشده است كه اين اعتبار پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، بايد به مصرف برسد.

