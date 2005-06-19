پرويز ابوطالب:طرح جامعي براي تقدير از پيشكسوتان تدوين كرده ايم // تجليل از پيشكسوتان بايد به يك مدل فرهنگي تبديل شود

به گزارش خبرنگار " مهر" پرويز ابوطالب با بيان اين مطلب افزود: قدرداني ازتلاش ورزشكاران و قهرمانان قديمي بايد همواره مورد توجه نسل جديد باشد چراكه احترام به نسل گذشته به نوعي احترام به نسل جوان است واين ارزشگذاري بايد بصورت يك ارزش در ورزش كشور نهادينه شود.

ابوطالب با بيان اينكه طرح جامعي براي تقديرازپيشكسوتان تدوين كرده است و بزودي آن را به مسئولان باشگاه استقلال ارائه خواهد داد اظهار داشت: به اعتقاد من اين امر نياز به يك سازماندهي و تشكيلات منسجم دارد و در اين زمينه بايد از زبان مشتركي در اين زمينه برخوردارند و بهتر مي توانند مسائل يكديگر را درك كنند.

وي با تاكيد بر اينكه پيشكسوتان تنها نياز به احترام و ارج نهادن به جايگاهشان هستند يادآور شد: پيشكسوتان بيش ازآنكه نيازهاي مالي و مادي داشته باشند نيازمند احترام و توجه بايسته هستند و انتظاردارند تا نسل جديد قدردان تلاشهاي آنها باشد و ازاين رو نسل جديد وظيفه دارد دراين جهت برنامه ريزيهاي لازم را انجام دهد.

ابوطالب با اشاره به حركت ارزشمند باشگاه استقلال در برگزاري جشن تقدير از پيشكسوتان اين باشگاه تصريح كرد: بسيار خوشحالم كه باشگاه استقلال بعنوان قديمي ترين باشگاه ايران در اين زمينه پيشقدم شده است و قصد دارد با برگزاري تورنمنتي از زحمات قديمي هاي استقلال تجليل نمايد. ضمن اينكه اميدوارم اين حركت استمرارداشته باشد و الگويي براي ساير باشگاهها در جهت برگزاري چنين مراسمي باشد.

عضو كميته ارزشيابي مراسم تجليل از پيشكسوتان استقلال در خصوص نحوه گزينش اين كميته خاطر نشان كرد: خوشبختانه در اين كميته افراد خبره و كارشناسي حضور دارند و با توجه به اينكه تصميمات آن جمعي خواهد بود تصور نمي كنم مشكلي در اين زمينه بوجود آيد.