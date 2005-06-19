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۲۹ خرداد ۱۳۸۴، ۲۰:۲۷

پيام تبريك فدراسيونهاي فوتبال كره جنوبي و الجزاير بمناسبت صعود مقتدرانه تيم ملي فوتبال ايران

فدراسيونهاي فوتبال الجزاير و كره جنوبي صعود تيم ملي فوتبال كشورمان به رقابتهاي جام جهاني 2006 آلمان را تبريك گفتند.

به گزارش خبرنگار" مهر" درپيام فدراسيون فوتبال كره جنوبي آمده است: فوتبال آسيا دراين مقطع زماني با ارائه بازيهاي زيبا و موفق درتورنمنتهاي بين‌المللي قدرت برترخود را به جهانيان نشان داده است. اميدواريم كه تمام تيمهاي آسيايي راه يافته به مرحله نهايي مسابقات جام جهاني نشان‌دهنده قدرت فوتبال اين قاره باشند.
دبيركل فدراسيون فوتبال الجزايرنيزضمن ارسال پيام تبريك صعود تيم ايران به رقابتهاي جام جهاني اظهاراميدواري كرد كه ايران درمرحله نهايي اين جام يكي ازتيمهاي موفق باشد.

کد مطلب 197335

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