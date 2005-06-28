بانك اطلاعات نسخه هاي خطي پزشكي فعال شد

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" ، در اين بانك ، اطلاعاتي شامل نويسنده نسخ، زبان نسخه، محل و زمان كتابت، محل نگهداري، ارائه موضوع مختصري از نسخه ارائه شده است.
"بانك اطلاعات نسخه هاي خطي پزشكي" فهرست نسخه هاي كتابخانه هاي ذيل را ارائه مي كند : نشريه نسخه هاي خطي كتابخانه مركزي دانشگاه تهران : 1654 نسخه خطي پزشكي، كتابخانه ومركز اسناد مجلس شوراي اسلامي : 1135 نسخه خطي پزشكي، كتابخانه مركزي دانشگاه تهران : 522 نسخه خطي پزشكي، كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي : 500 نسخه خطي پزشكي، كتابخانه بزرگ حضرت آيه الله مرعشي نجفي : 496 نسخه خطي پزشكي، كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران : 420 نسخه خطي پزشكي، كتابخانه ملي ملك : 376 نسخه خطي پزشكي، كتابخانه دانشكده پزشكي دانشگاه تهران : 228 نسخه خطي پزشكي، كتابخانه مجلس شوراي اسلامي شماره 2 : 214 نسخه خطي پزشكي، كتابخانه مسجد گوهرشاد : 106 نسخه خطي پزشكي، دانشكده الهيات دانشگاه فردوسي مشهد : 98 نسخه خطي پزشكي، كتابخانه دانشكده ادبيات دانشگاه تهران : 74 نسخه خطي پزشكي، كتابخانه مركز احياء ميراث اسلامي : 68 نسخه خطي پزشكي، كتابخانه مدرسه عالي شهيد مطهري سپهسالار : 61 نسخه خطي پزشكي، فهرست نسخه هاي خطي مركز دائره المعارف بزرگ اسلامي : 58 نسخه خطي پزشكي، كتابخانه دانشكده الهيات دانشگاه تهران : 57 نسخه خطي پزشكي، فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه نوربخش خانقاه نعمت اللهي : 35 نسخه خطي پزشكي، كتابخانه آيه الله فاضل خوانساري در خوانسار : 15 نسخه خطي پزشكي، دانشكده ادبيات دانشگاه فردوسي : 13 نسخه خطي پزشكي، كتابخانه عمومي امام هادي عليه السلام : 12 نسخه خطي پزشكي، كتابخانه دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران : 12 نسخه خطي پزشكي، فهرست نسخ خطي فارسي موجود در كتابخانه سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي : 11 نسخه خطي پزشكي، مدرسه علميه مروي : 10 نسخه خطي پزشكي، كتابخانه عمومي مراغه : 9 نسخه خطي پزشكي، كتابخانه مدرسه علميه آيه الله العظمي خويي مشهد : 4 نسخه خطي پزشكي، فهرست نسخه هاي خطي انجمن آثار و مفاخر فرهنگي : 4 نسخه خطي پزشكي، فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه هاي گلپايگان : 3 نسخه خطي پزشكي، كتابخانه هاي قائن : 3 نسخه خطي پزشكي، كتابخانه مفتي الشيعه قم : 2 نسخه خطي پزشكي، فهرست ميكروفيلمها و نسخ خطي موزه ملي ايران : 1 نسخه خطي پزشكي.
علاقمندان مي توانند از طريق آدرس http://194.225.49.12/ به اين نسخ دسترسي داشته باشند.
نظر شما