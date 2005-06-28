۷ تیر ۱۳۸۴، ۱۲:۳۶

بانك اطلاعات نسخه هاي خطي پزشكي فعال شد

بانك اطلاعات نسخه هاي خطي پزشكي بيش از 6169 نسخه خطي پزشكي را در اختيار علاقمندان به موضوع پزشكي قرار مي دهد.

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" ، در اين بانك ، اطلاعاتي شامل نويسنده نسخ، زبان نسخه، محل و زمان كتابت، محل نگهداري، ارائه موضوع مختصري از نسخه ارائه شده است. 
 
"بانك اطلاعات نسخه هاي خطي پزشكي" فهرست نسخه هاي كتابخانه هاي ذيل را ارائه مي كند : نشريه نسخه هاي خطي كتابخانه مركزي دانشگاه تهران : 1654 نسخه خطي پزشكي، كتابخانه ومركز اسناد مجلس شوراي اسلامي : 1135 نسخه خطي پزشكي، كتابخانه مركزي دانشگاه تهران : 522 نسخه خطي پزشكي، كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي : 500 نسخه خطي پزشكي، كتابخانه بزرگ حضرت آيه الله مرعشي نجفي : 496 نسخه خطي پزشكي، كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران : 420 نسخه خطي پزشكي، كتابخانه ملي ملك : 376 نسخه خطي پزشكي، كتابخانه دانشكده پزشكي دانشگاه تهران : 228 نسخه خطي پزشكي، كتابخانه مجلس شوراي اسلامي شماره 2 : 214 نسخه خطي پزشكي، كتابخانه مسجد گوهرشاد : 106 نسخه خطي پزشكي، دانشكده الهيات دانشگاه فردوسي مشهد : 98 نسخه خطي پزشكي، كتابخانه دانشكده ادبيات دانشگاه تهران : 74 نسخه خطي پزشكي، كتابخانه مركز احياء ميراث اسلامي : 68 نسخه خطي پزشكي، كتابخانه مدرسه عالي شهيد مطهري سپهسالار : 61 نسخه خطي پزشكي، فهرست نسخه هاي خطي مركز دائره المعارف بزرگ اسلامي : 58 نسخه خطي پزشكي، كتابخانه دانشكده الهيات دانشگاه تهران : 57 نسخه خطي پزشكي، فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه نوربخش خانقاه نعمت اللهي : 35 نسخه خطي پزشكي، كتابخانه آيه الله فاضل خوانساري در خوانسار : 15 نسخه خطي پزشكي، دانشكده ادبيات دانشگاه فردوسي : 13 نسخه خطي پزشكي، كتابخانه عمومي امام هادي عليه السلام : 12 نسخه خطي پزشكي، كتابخانه دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران : 12 نسخه خطي پزشكي، فهرست نسخ خطي فارسي موجود در كتابخانه سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي : 11 نسخه خطي پزشكي، مدرسه علميه مروي : 10 نسخه خطي پزشكي، كتابخانه عمومي مراغه : 9 نسخه خطي پزشكي، كتابخانه مدرسه علميه آيه الله العظمي خويي مشهد : 4 نسخه خطي پزشكي، فهرست نسخه هاي خطي انجمن آثار و مفاخر فرهنگي : 4 نسخه خطي پزشكي، فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه هاي گلپايگان : 3 نسخه خطي پزشكي، كتابخانه هاي قائن : 3 نسخه خطي پزشكي، كتابخانه مفتي الشيعه قم : 2 نسخه خطي پزشكي، فهرست ميكروفيلمها و نسخ خطي موزه ملي ايران : 1 نسخه خطي پزشكي.

علاقمندان مي توانند از طريق آدرس http://194.225.49.12/ به اين نسخ دسترسي داشته باشند.

