فعاليت رسمي انجمن قرآني بانوان بزودي آغاز مي شود

پروين غضنفري مدير مسئول انجمن قرآني بانوان سراسر كشور در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" ضمن اعلام اين مطلب اظهار داشت : اين مركز يك NGO است كه به همت بانوان فعال قرآني راه اندازي و بودجه و اعتبارات آن نيز از سوي همين گروه تأمين خواهد شد .

غضنفري ، راه اندازي پايگاه اينترنتي قرآني بانوان ، تشكيل بانك اطلاعاتي خانم ها و برگزاري همايش به مناسبتهاي مختلف را از جمله برنامه هاي پيش بيني شده براي اين انجمن اعلام كرد .

وي افزود : انجمن قرآني بانوان در راستاي ساماندهي ، تبادل انديشه به منظور ارتقاء كمي و كيفي همچنين برقراري ارتباط و هماهنگي بين بانوان فعال قرآني سراسر كشور فعاليت خواهد داشت و بيشتر اقدامات آن جنبه تخصصي خواهد داشت .

به گفته مدير مسئول انجمن قرآني بانوان سراسر كشور ، مراحل راه اندازي اين انجمن از سال 82 آغاز شده ، ارديبهشت ماه امسال از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به ثبت رسيده و مجوز فعاليت رسمي دريافت كرده است .

فعاليت رسمي اين انجمن پس از استقرار در محل مناسب آغاز خواهد شد .