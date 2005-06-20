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۳۰ خرداد ۱۳۸۴، ۱۰:۲۰

پس از ثبت از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

فعاليت رسمي انجمن قرآني بانوان بزودي آغاز مي شود

انجمن قرآني بانوان ، به منظور ساماندهي فعاليتهاي قرآني بانوان سراسر كشور ، از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به ثبت رسيد .

پروين غضنفري مدير مسئول انجمن قرآني بانوان سراسر كشور در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" ضمن اعلام اين مطلب اظهار داشت : اين مركز يك NGO است كه به همت بانوان فعال قرآني راه اندازي و بودجه و اعتبارات آن نيز از سوي همين گروه تأمين خواهد شد .

غضنفري ، راه اندازي پايگاه اينترنتي قرآني بانوان ، تشكيل بانك اطلاعاتي خانم ها  و برگزاري همايش به مناسبتهاي مختلف را از جمله برنامه هاي پيش بيني شده براي اين انجمن اعلام كرد .

وي افزود : انجمن قرآني بانوان در راستاي ساماندهي ، تبادل انديشه به منظور ارتقاء كمي و كيفي  همچنين برقراري ارتباط و هماهنگي بين بانوان فعال قرآني سراسر كشور فعاليت خواهد داشت و بيشتر اقدامات آن جنبه تخصصي خواهد داشت .

به گفته مدير مسئول انجمن قرآني بانوان سراسر كشور ، مراحل راه اندازي اين انجمن از سال 82 آغاز شده ، ارديبهشت ماه امسال  از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به ثبت رسيده و مجوز فعاليت رسمي دريافت كرده است .

فعاليت رسمي اين انجمن پس از استقرار در محل مناسب آغاز خواهد شد .

کد مطلب 197393

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