رئيس سيا نظريه جديدي در يافتن محل اختفاي بن لادن مطرح كرد

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از رويترز، پورتر گاس رئيس سازمان اطلاعات مركزي آمريكا (سيا ) در گفتگو با مجله تايم در باره وضعيت عراق گفت : شورش در عراق به آخرين مراحل خود نزديك شده است .



وي درباره محل اختفاي بن لادن رهبر گروه تروريستي القاعده نيز اظهار داشت : كارشناسان اطلاعاتي گفته اند اسامه بن لادن رهبر القاعده احتمالا در مناطق مرزي افغانستان و پاكستان مخفي شده است .



گاس با مطرح كردن نظريه خود درباره يافتن محل اختفاي بن لادن در ادامه خاطر نشان كرد : دراين باره شما بايد با موفقيت مبارزه با تروريسم را به پايان برسانيد . برخي حلقه هاي ضعيف در رنجيزه مبارزه با تروريسم وجوددارد و من دريافتم تا ما همه اين حلقه هاي ضعيف را تقويت نكنيم احتمالا قادر نخواهيم بود وي را به پاي ميز محاكمه بكشانيم . ما دراين باره به پيشرفتهاي مهمي دست يافتيم .



اين مقام امنيتي آمريكا با رد اظهارات ديك چني، معاون رييس جمهور آمريكا درباره‌ اينكه مقاومت عراق نفس‌هاي آخرش را مي‌كشد، افزود: صحبت در اين مورد در حال حاضر سخت است اما در آينده ممكن خواهد شد. همچنين وي از ذكر محل دقيق مخفيگاه بن لادن خودداري نمود.

درعين حال گاس به سختي‌هايي كه سازمان سيا دردستگيري بن لادن با آن روبرو بوده، اشاره كرد و تاكيد نمود : ما با روش‌هاي قديمي در جهان جديد عمل مي‌كنيم.

وي دراين مصاحبه‌ تصريح نمود مقامات آمريكايي دردستگيري بن لادن درحال پيشرفت هستند اما واشنگتن در جنگ با ترور، در ارتباط با مساله‌ " اماكن‌ امن در كشورهاي مستقل" از ارتباطات ضعيفي برخوردار است.

گاس تاكيد كرد تا زماني كه اين مشكل حل نشود آمريكا احتمالا قادر نخواهد بود رهبرالقاعده را به مقابل "ترازوي عدالت " قرار دهد. وي همچنين خاطر نشان كرد ما بايد به دنبال راهي براي نابودي تروريسم باشيم كه براي جامعه جهاني قابل قبول باشد .



رئيس سازمان اطلاعات مركزي آمريكا با اشاره به اين مطلب كه بن لادن ممكن است دوباره به آمريكا حمله كند . گفت : مطمئنا اين احتمال بسيار زياد است و ما در تلاش هستيم جلوتر از توان آنها باشيم اما تصور مي كنم كه تاكنون مبارزه با آنها را به خوبي انجام داده ايم .