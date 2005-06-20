رئيس جمهور لبنان خواستار وحدت و همبستگي مردم كشورش شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري كويت، اميل لحود رئيس جمهور لبنان از مردم اين كشور خواست براي ترميم آنچه در گذشته در حيات سياسي از بين رفته است، با هم متحد شوند و در مسير اعتماد سازي و تثبيت اوضاع و وحدت ملي گام بردارند.



لحود در سخناني به مناسبت پايان مراحل چهارگانه انتخابات پارلماني لبنان اين انتخابات را نشان دهنده عطش مردم به اعمال حقوق اساسي خود به منظور مشاركت گسترده تر در گرفتن تصميمات سرنوشت ساز قلمداد كرد.



رئيس جمهور لبنان در عين حال قانوني را كه انتخابات اخير بر اساس آن برگزار شد ناعادلانه دانست كه به گفته وي مساوات و برابري را ميان لبناني ها رعايت نكرده است .



لحود از لبناني ها خواست به حقوق خود پايبند باشند و همبستگي و اتحاد خود را حفظ كنند و دستاوردهاي گذشته را تقويت نموده و به توافقنامه طائف كه جنگ را متوقف ساخته و امنيت وثبات و آشتي ملي را به دنبال داشته، پايبندي نشان دهند .



رئيس جمهورلبنان گفت : ازمسائلي كه نمي توان برروي آن سازش و معامله كرد، پايبندي به حق بازگشت آوارگان فلسطيني ومخالفت با اسكان آنها در لبنان است كه همه لبناني ها بر آن اجماع نظر دارند.



شايان ذكر است چهارمين و آخرين مرحله انتخابات پارلماني لبنان روز گذشته در منطقه شمال اين كشور برگزار شد كه بنا به گفته سعد حريري رئيس فراكسيون المستقبل، ليستهاي مورد حمايت وي موفق به كسب تمامي 28كرسي اختصاص يافته به اين منطقه شده اند و در مجموع 72 كرسي از 128 كرسي پارلمان يعني اكثريت را به خود اختصاص داده اند.

