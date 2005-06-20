  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۳۰ خرداد ۱۳۸۴، ۱۱:۵۰

مسابقات كشتي آزاد انتخابي تيم ملي نونهالان برگزارشد

مسابقات پنج وزن نخست رقابتهاي كشتي آزاد انتخابي تيم ملي نونهالان " يادواره سلطانعلي برزگر" روزگذشته طي 9 دوره و با انجام 108 كشتي برگزارشد.

به گزارش خبرگزاري " مهر" دراين مسابقات نتايج ذيل حاصل شد:
32 كيلوگرم:
مقام اول: عليرضا فكور ساده
مقام دوم: فرشاد صفري
مقام سوم: مهران پاراحمدي
مقام چهارم: فريد عليزاده

38 كيلوگرم:
مقام اول: بهنام احسان پور
مقام دوم: علي اصغر جبلي
مقام سوم: كيانوش نادري
مقام چهارم: حسين عبادي

47كيلوگرم:
مقام اول: سينا اميني
مقام دوم: اميد جناغ
مقام سوم: رضا مقدم زندي
مقام چهارم: ياسرحيدرقلي نژاد

59 كيلوگرم:
مقام اول: اكبردهقاني
مقام دوم: سيروس براتي
مقام سوم: داود نوري
مقام چهارم: رضا رجب زاده

73 كيلوگرم:
مقام اول: رحمان چاشي
مقام دوم: پوريا كريمي
مقام سوم: سينا نوروزي
مقام چهارم: امين يوسفي

کد مطلب 197501

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها