مسابقات كشتي آزاد انتخابي تيم ملي نونهالان برگزارشد

به گزارش خبرگزاري " مهر" دراين مسابقات نتايج ذيل حاصل شد:
32 كيلوگرم:
مقام اول: عليرضا فكور ساده
مقام دوم: فرشاد صفري
مقام سوم: مهران پاراحمدي
مقام چهارم: فريد عليزاده
38 كيلوگرم:
مقام اول: بهنام احسان پور
مقام دوم: علي اصغر جبلي
مقام سوم: كيانوش نادري
مقام چهارم: حسين عبادي
47كيلوگرم:
مقام اول: سينا اميني
مقام دوم: اميد جناغ
مقام سوم: رضا مقدم زندي
مقام چهارم: ياسرحيدرقلي نژاد
59 كيلوگرم:
مقام اول: اكبردهقاني
مقام دوم: سيروس براتي
مقام سوم: داود نوري
مقام چهارم: رضا رجب زاده
73 كيلوگرم:
مقام اول: رحمان چاشي
مقام دوم: پوريا كريمي
مقام سوم: سينا نوروزي
مقام چهارم: امين يوسفي
نظر شما