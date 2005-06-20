تركيب جديد كميته ارشاد و تبليغات اسلامي مجلس مشخص شد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" ، بر اساس تركيب تازه در سال جديد ، كميسيون فرهنگي ، پنج كميته تخصصي را شامل مي شود .

كميته هنر و رسانه ها ، كميته فرهنگ و گردشگري ، كميته ارشاد و تبليغات اسلامي ، كميته زنان و خانواده و همچنين كميته جوانان و تربيت بدني ، پنج كميته تخصصي كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي را تشكيل مي دهند .

بر اساس تغييرات ايجاد شده ، سيد محمود دولت آبادي نماينده برخوار و ميمه ، حجت الاسلام عباسعلي اختري نماينده تهران ، حجت الاسلام سيد محمدرضا ميرتاج الديني نماينده تبريز و سيد عليرضا عبادي نماينده بيرجند ، اعضاي اصلي كميته ارشاد و تبليغات اسلامي مجلس را تشكيل مي دهند .

پرويز سروري نماينده تهران و غلامرضا ميرزايي نماينده بروجن نيز به عنوان اعضاي فرعي كميته ارشاد و تبليغات اسلامي مجلس انتخاب شده اند .