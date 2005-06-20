تذكرات آيين نامه اي نمايندگان مجلس به مسئولان اجرايي

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" ، ايرج نديمي نماينده لاهيجان دريك تذكرآيين نامه اي ازرييس مجلس خواست، تدبيري بينديشد تا او بتواند قبل از پايان دوران رياست جمهوري خاتمي ، سوالات خود را از وزير جهاد كشاورزي بپرسد.

نماينده لاهيجان همچنين با اشاره به ماده 192 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد كه لايحه خدمات مديريت كشور( نظام هماهنگي كاركنان دولت ) تا دو هفته ديگر در صحن علني مجلس مطرح شود.

حداد عادل در پاسخ به تذكر نديمي اظهار داشت: ما مقيد به آيين نامه هستيم ، اما وقت مجلس محدود است و ما حتما طرح ها و لوايح را با توجه به فوريت در صحن علني مطرح خواهيم كرد.

حسن كامران نماينده اصفهان در مجلس شوراي اسلامي نيز در تذكري با استناد به مواد 193، 195 آيين نامه داخلي مجلس خواستار قرائت نتيجه سوالات نمايندگان از وزرا در صحن علني مجلس شد .

وي گفت: براساس آيين نامه وزير سوال شونده بايد يك هفته پس از طرح سوال نماينده پاسخ گو باشد و چنانچه نماينده سوال كنند قانع نشد، سوال ، كميسيون مربوطه رود تا مراحل رسيدگي به عمل آيد و نتيجه در صحن علني مجلس قرائت شود.

كامران ادامه داد: متاسفانه امروز نظارت مجلس زير سوال رفته است و وزرا بدون دليل به كميسيون مربوطه براي پاسخگويي به سوال نمايندگان مراجعه نمي كنند.

رييس مجلس شوراي اسلامي نيز در پاسخ به اين تذكرتصريح كرد: سوال حق نمايندگان است و ما هم از وزرا مي خواهيم به وظيفه خود براي پاسخگويي عمل كنند.

حداد عادل از كميسيون ها خواست كه در صورت پيگيري سوالات نمايندگان ، نتيجه آن را براي قرائت در صحن علني پارلمان به هيات رييسه ارايه دهند.

كوروش نيكنام نماينده زرتشتيان نيز طي تذكري مكتوب به رييس جمهوري ، خواستار جلوگيري از تخريب اثار باستاني ميراث فرهنگي كشور به ويژه در منطقه شوش شد.

حسين نژاد فلاح نماينده طالقان ديگر نماينده اي بود كه درتذكر مكتوب خود به وزير نيرو خواست تا از عمليات آب رساني از طريق ساوجبلاغ به كرج و تهران جلوگيري كند.

وي در تذكرخويش اشاره اي به علت اين موضوع نكرد.

و بالاخره سيد محسن يحيوي نماينده بروجرد در مجلس شوراي اسلامي از وزير اطلاعات خواست كه با تخريب كنندگان كانديداها در دوران فعاليت تبليغات انتخاباتي آنان برخورد كرده و از بروز رفتارها و تحركات مشابه تخريب هاي انجام شده جلوگيري كند.

در جلسه علني امروز همچنين تعدادي از نمايندگان مجلس ازرييس جمهور و وزير جهاد كشاورزي خواستند تا گندم كشاورزان را سريعا از آنان خريداري كنند.

آنان همچنين در تذكر مكتوب خود ، از رييس جمهور و خريد جهاد و كشاورزي خواستند كه تمهيداتي نيز براي پرداخت وجه كشاورزان پس از خرديد گندام آنان بيانديشند.