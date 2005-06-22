تمام تلاش ما اين است كه نتايج بهتري نسبت به دوره قبل كسب كنيم

غلامرضا دباغيان سرمربي تيم ملي كاراته با بيان مطلب به خبرنگار"مهر" گفت : اين نفرات درطول 6ماه گذشته همواره دراردوهاي تيم ملي حضورداشته اند و با پشت سرگذاشتن 16 روزتمرينات اردويي به شرايط مطلوب مسابقات دست پيدا مي كنند.

وي درمورد حضوراين نفرات درليگ گفت : نفرات ملي پوش براي حضور درليگ آزاد هستند و اين بستگي به تيم باشگاهي آنها داردكه ازآنها درليگ استفاده كنند يا خيرولي درهمين جا اعلام مي كنم كه هركس احساس خستگي كند و يا اينكه كشش حضور درمسابقات را ندارد اعلام كند تاشخص ديگري را جايگزين كنيم و يا اصلا اورا اعزام نكنيم.

دباغيان درپايان با بيان اينكه بايد به شدت كاركنيم افزود: يك ماه تا زمان شروع اين مسابقات معتبرزمان داريم ، بايداين مدت را تنها با تمرين سخت و فشرده پشت سربگذاريم ، چرا كه در اين مسابقات هربازي حكم يك فينال را دارد و تمام نخبگان كاراته دنيا درآن شركت مي كنند و ما هم بايد با آمادگي كامل به ميدان برويم.