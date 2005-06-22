استاندارد : آمريكا از عضويت ويتنام در سازمان تجارت جهاني حمايت كرد

به گزارش خبرگزاري مهربه نوشته اين روزنامه اتريشي ،‌ " جرج بوش " رئيس جمهوري آمريكا در ديدار روز گذشته خود با " فان ون خاي " نخست وزير ويتنام حمايت خود را از عضويت اين كشور در سازمان تجارت جهاني اعلام كرد .

نخست وزير ويتنام از اين اعلام حمايت آمريكا بعنوان گامي مهم در بسط و گسترش روابط ديپلماتيك ميان دو كشور ياد كرد .

جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا همچنين ازسفرآتي خود به ويتنام درماه نوامبرسال 2006 ميلادي بمنظور شركت در نشست آسيا - پاسفيك ( اپك ) خبر داد .

نخست وزير ويتنام نيز در اين ديدار علاقمندي خود را نسبت به افزايش دامنه سطح همكاريهاي دوجانبه ابراز داشت . وي همچنين از تلاش كشورش براي برقراري دمكراسي و بهبود وضعيت حقوق بشر خبر داد .

گفتني است در سفر تاريخي ون خاي، نخست وزير ويتنام به آمريكا و ملاقات با بوش، بسياري از ويتنامي هاي مقيم آمريكا با اين سفر به مخالفت پرداخته ودست به تظاهرات زدند .