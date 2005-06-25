  1. حوزه و دانشگاه
معاون دانشجويي وزارت علوم در گفت و گو با "مهر" :

محدوديتي براي فعاليت انجمن اقليت هاي مذهبي در دانشگاه ها وجود ندارد

معاون دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در زمينه فعاليت انجمن اقليت هاي مذهبي در دانشگاه ها گفت: هيچ گونه محدوديتي در خصوص فعاليت اقليت هاي مذهبي در تشكل هاي صنفي، علمي و فرهنگي وجود ندارد.

دكتر غلامرضا ظريفيان در گفت و گو با خبرنگار دانشگاهي "مهر"  افزود: در دانشگاه ها بايد بستر مناسب براي همه نوع فعاليت در چارچوب قانوني فراهم شود تا بتوانيم نشاط علمي و فرهنگي مناسبي در دانشگاه ها ايجاد كنيم.

وي خاطرنشان كرد: اقليت هاي مذهبي كشور مي توانند با فعاليت قانونمند و با توجه به ضوابط دانشگاه ها تشكل هاي خاص خودشان را داشته باشند و به فعاليت هاي علمي، فرهنگي و هنري بپردازند. دانشگاه ها بايد زمينه فعاليت قانونمند همه سلايق را فراهم كنند.

معاون دانشجويي وزارت علوم تاكيد كرد: در گذشته كشور ما از وجود تشكل هاي قومي مختلف و اختلاف نظر آنها صدمه ديده است، به همين خاطر در زمينه مسايل قومي بايد كمي با احتياط برخورد كرد تا فعاليت اين گونه انجمن ها منجر به لطمه زدن به هويت ملي نشود.

ظريفيان تصريح كرد: بايد انجمن هاي قومي به شكلي قانونمند اجازه فعاليت پيدا كنند، تا منجر به تنش هاي خاص نشود.

