تام كروز شكايت نمي كند

تام كروز در نمايي از "جنگ دنياها"

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر"، سخنگوي اين هنرپيشه با اعلام مطلب فوق در برنامه " اينترتيمنت تونايت " ، تاكيد كرد كه هنرپيشه نامي فيلمهاي " فارست گامپ " و" آخرين سامورايي " تصميم ندارد كه اين موضوع را دردادگاه پيگيري كند.

" تام كروز " و نامزدش " كتي هولمز "، در مراسم اكران خصوصي فيلم " جنگ دنياها " در لندن به سرمي بردند كه چهار نفر از اعضاي يك گروه از خبرنگاران آزاد، به سوي وي آب پاشيدند. اين هنرپيشه زمانيكه دريافت كه آب ازميكروفن به وي پاشيده شده است، كاملا شوكه شد. با اين وجود مراسم اكران ويژه اين اثر دركمال آرامش ادامه يافت .

پليس هم پس ازمدتي چهار متهم را به قرار وثيقه آزاد كرد و در اين مدت، منتظر راي نهايي " تام كروز " براي پيگيري اين رويداد بود. با اين وجود به نظر نمي رسد كه هنرپيشه فيلم " مرد باراني " اين موضوع را جدي گرفته باشد .

