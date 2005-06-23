ورزش نظاميان دربرنامه جشنواره بين المللي فيلمهاي ورزشي و تلويزيوني ميلان

به گزارش خبرگزاري " مهر" دراين جشنواره كه از 27 اكتبر تا اول نوامبر برگزارخواهد شد روزبيست ونهم اكتبربه نظاميان ورزشكاراختصاص داده شده است. پخش جالبترين فيلم هاي ويدئويي درمورد نظاميان قهرمان ( كه تعدادي از آنها مدالهاي متعددي در المپيك آتن 2004 دريافت كرده اند )، جشنهاي دريافت جوايز قهرمانان نظامي و معرفي نظاميان ورزشكار ازجمله برنامه هايي است كه در اين روز نمايش داده مي شود.

گفتني است برنامه فستيوال ورزشهاي نظامي با جلسه اي در مورد تعهدات هيات هاي نظامي براي پيشرفت ورزش نظاميان درهمه سطوح با همكاري "جياني گولا" رييس هيات بين المللي ورزشهاي نظامي به كار خود پايان مي دهد.