دستاوردهاي ورزشي صنعت و معدن درسالن كنفرانس كشورهاي اسلامي

به گزارش خبرگزاري " مهر" اين نمايشگاه درروزهاي هفتم و هشتم تيرماه جاري درسالن كنفرانس كشورهاي اسلامي برگزار خواهد شد وعملا ويترين عملكرد تيم هاي صنعتي در كشور است. هم اكنون عكس، فيلم، اسلايد، احكام و جام هاي قهرماني تيم هاي تهراني و شهرستاني وابسته به صنعت آماده انتقال به سالن كنفرانس كشورهاي اسلامي است.

اسحاق جهانگيري وزير صنايع و معادن، مديران ارشد وزارتخانه، مديران عامل باشگاههاي صنعتي و دست اندركاران ورزش سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، در اين نمايشگاه حضورخواهند يافت و ازنزديك با فعاليت هاي ورزشي خانواده صنعت آشنا مي شوند.

گفتني است: باشگاه هاي وابسته به صنعت درورزش كشور جايگاه خاصي دارند و درمواردي به عنوان بازوان توانمند سازمان تربيت بدني، تيم هاي ملي را نيزياري داده اند. علاوه براين اغلب باشگاههاي صنعتي درامرسازندگي فعاليت مستمري داشته و هرگز ورزش را به صورت تك رشته اي دنبال نكرده اند.